Coronavirus.- La OMS publicará hoy las conclusiones de la misión en China sobre el origen del coronavirus

"Todas las hipótesis están sobre la mesa", ha señalado el director general de la OMS



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avanzó el lunes que este martes se publicará el informe final sobre las conclusiones de la misión de expertos internacionales en China para averiguar el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.



En rueda de prensa, Tedros explicó que el informe ha sido enviado este lunes a los estados miembro de la OMS para que lo analicen de cara a la reunión que mantendrán este martes para discutir su contenido y los "próximos pasos" a tomar en la investigación de los orígenes de la COVID-19.



Tras esta reunión con los mandatarios internacionales, el documento se publicará en la página web de la OMS y, posteriormente, se celebrará una rueda de prensa para detallar sus hallazgos. Como avance, Tedros señaló que "todas las hipótesis están sobre la mesa y que justifican realizar nuevos estudios".



La agencia Associated Press ha publicado este lunes un borrador del informe, que concluye que el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través un tercer animal. Asimismo, se establece que la teoría de que se escapó de un laboratorio es "extremadamente improbable". De la misma forma, el documento recoge que "actualmente no se puede extraer ninguna conclusión firme sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote, ni sobre cómo se introdujo la infección en el mercado".



Si se confirma que este borrador es el informe final, las conclusiones del equipo de expertos sobre el terreno en China son similares a las expuestas en rueda de prensa desde Wuhan tras finalizar su misión.



En dicha comparecencia, a principios de febrero, Peter Ben Embarek, especialista en Seguridad Alimentaria y Enfermedades Animales de la OMS y presidente del equipo de investigación en Wuhan, explicó que se barajan "cuatro hipótesis" sobre cómo el virus del COVID-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea "potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente y salta a los humanos".



La tercera teoría, que también fue defendida por Liang Wannian, jefe del panel de expertos COVID-19 del Ministerio de Salud chino, es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación.



"Nuestros hallazgos iniciales sugieren que la vía del animal intermedio es la más probable y la que requerirá más estudios más específicos", señaló Embarek, aunque reconociendo la validez de que el virus podría haberse transmitido por la vía de la cadena de frío.



"Seguimos trabajando con la hipótesis de que podría haber sido introducido por una persona infectada y que luego se extendiera a otras personas en el mercado. Pero también podría ser a través de la introducción de un producto. Entre los productos más interesantes estaban los animales salvajes de granja congelados. Se sabe que algunas de estas especies son susceptibles a este tipo de virus", añadió Embarek.



El equipo llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus. Según sus conclusiones, todavía no es posible determinar cómo se introdujo el virus del COVID-19 en el mercado de Huanan, pero aseguran que estaba ya circulando por otros puntos de la ciudad en esas fechas, al menos desde octubre o noviembre.