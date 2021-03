Coronavirus.- Austria negocia con Rusia más de un millón de dosis de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Austria están negociando con Rusia la entrega de más de un millón de dosis de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, según ha informado este martes el ministro de Salud austríaco, Rudolf Anschober.



El titular de la cartera ha indicado que Austria examina "todas las opciones" para poder acceder lo más rápido posible a vacunas contra la enfermedad para inmunizar a la ciudadanía, aunque ha recalcado que "todas las vacunas" que se vayan a utilizar en el país europeo "deben ser eficaces y seguras".



La oficina del canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha detallado que se ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Rusia sobre el intercambio de documentos. Según la información recogida por el diario local 'Der Standard', Viena negocia la entrega de 300.000 dosis en abril, 500.000 más en mayo y otras 200.000 a principios de junio, aunque aún no se ha tomado una decisión firme en cuanto a la compra.



El uso de la Sputnik V no está aprobado en la Unión Europea, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) evalúa su aprobación, una condición 'sine qua non' para Kurz, que ha reiterado en varias ocasiones que este es un requisito para la compra.



Kurz y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversaron el 26 de febrero sobre una posible compra del inmunizador, según la oficina del canciller. El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), responsable de las ventas internacionales de la Sputnik V, fue contactada durante la misma jornada. Ha habido más contactos entre autoridades de ambos países en más ocasiones, según el citado medio.



El canciller austríaco ha defendido que no debería haber "anteojeras geopolíticas" a la hora de aprobar vacunas contra la COVID-19. "Lo único que importa es si la vacuna es eficaz y segura, no de dónde viene", ha sostenido, antes de confirmar que ha habido "buen intercambio" con las autoridades del país euroasiático desde febrero.



"Si Austria recibe una millón de dosis adicionales de la vacuna, sería posible un regreso más temprano a la normalidad y podemos salvar muchas vidas y puestos de trabajo", ha agregado. Hasta el momento, las autoridades sanitarias austríacas han registrado más de 542.000 personas contagiadas de COVID-19, incluidas más de 9.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.