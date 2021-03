Congo.- Un partido opositor presenta otro recurso para intentar anular los resultados de las presidenciales

21/03/2021 El presidente de Congo, Denis Sassou Nguesso POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEL CONGO INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Agrupación para la Democracia y el Desarrollo (RDD), un partido opositor de República del Congo que apoyó la candidatura del ex primer ministro Guy-Brice Parfait Kolélas a las presidenciales del 21 de marzo, ha presentado un recurso para intentar anular los resultados oficiales, que dieron un cuarto mandato al presidente, Denis Sassou Nguesso.



La formación, liderada por Jean-Jacques Serge Yhombi-Opango, ha argumentado como motivo para su reclamación el fallecimiento a causa del coronavirus de Kolélas un día después de la votación. "Esperemos que los jueces decidan en los próximos días", ha dicho Yhombi-Opango, según ha recogido la emisora Radio France Internationale.



Así, ha recalcado que la demanda se sustenta en el artículo 70, "que dice que si antes de la primera vuelta muere uno de los candidatos o se encuentra definitivamente excluido, el Constitucional debe aplazar las elecciones".



Yhombi-Opango ha recordado que Kolélas no pudo acudir al acto de cierre de campaña a causa de la gravedad de su estado, lo que, a su juicio, se encuadra en la interpretación del artículo 70 de la Carta Magna y debería haber provocado un aplazamiento de la votación.



Por otra parte, ha denunciado además irregularidades en el proceso de votación, algo que también ha criticado el exministro de Finanzas Mathias Dzon, quien presentó un recurso la semana pasada para pedir igualmente la anulación de los resultados.



Dzon, quien quedó en tercer lugar con un 1,9 por ciento de los votos, dijo "no reconocer los resultados falsos" y agregó que los rechaza "de forma categórica". "Atacaré esta mentira ante el Constitucional", ha manifestado, según la agencia de noticias ADIAC. La comisión electoral validó los resultados arguyendo que Kolélas falleció después del cierre de las urnas.



El presidente, de 77 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.



Su última victoria electoral, en 2016, tuvo lugar tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.



Estaba previsto que el presidente obtuviera cómodamente la reelección, dado que el principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), anunció que boicotearía la votación, lo que podría allanar su camino hacia la victoria.



Al boicot se sumó el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR), encabezado por el líder rebelde Frédéric Bintsamou, alias 'Pastor Ntoumi', quien se alzó en armas en 2016 tras la reelección de Sassou Nguesso y quien en esta ocasión, por contra, hizo un llamamiento a la calma antes de la cita con las urnas.