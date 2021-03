Cocca dice que el Atlas debe mejorar la contundencia

Diego Cocca entrenador de Atlas reacciona durante un partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 30 mar (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano, afirmó este martes que su equipo necesita mejorar la contundencia en el área, si pretende ser protagonista en el torneo Clausura.

"Necesitamos mayor efectividad, en los últimos partidos el equipo ha generado muchas situaciones de gol y nos está costando terminarlas, reflejarlas en el marcador", señaló.

El Atlas de Cocca ocupa el sexto lugar del Clausura con 18 puntos de 36 posibles, con cinco juegos ganados, tres empatados y cuatro perdidos.

Cocca aceptó que su prioridad es fortalecer la mentalidad ganadora y la confianza para afrontar el último tramo del torneo.

"Me ocupa seguir generando confianza, convencimiento de no bajar los brazos, de creer en nuestro sistema y salir desde el minuto uno a hacer nuestro juego", agregó.

Atlas perdió ante Cruz Azul su partido de la fecha 12 y rompió una racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Cocca afirmó que su equipo tendrá un fuerte compromiso el próximo sábado, cuando recibirán a los Xolos de Tijuana, en la reanudación del campeonato.

"Tijuana juega muy bien, tiene mucha posesión; el técnico tiene una idea clara de cómo atacar y cómo buscar los espacios, así que tenemos que cortar primero los circuitos de juego y hacer nuestro juego", explicó.

Después de 12 partidos, el Atlas muestra la sexta mejor defensa de la temporada, con 10 goles recibidos, y su ofensiva es la undécima, con 13 anotaciones.

El equipo de Cocca ocupa el último lugar de la tabla de cocientes que durante años decidió el descenso, pero ahora que ningún equipo baja de división, si no mejora, pagará una multa de seis millones de dólares.