Ciencia.-Origen glaciar para un antiguo lago de cráter en Marte

Investigadores de la Universidad de Brown han descubierto un tipo de lago de cráter antiguo previamente desconocido en Marte, de origen glaciar, que podría ilustrar el clima temprano del planeta.



En un estudio publicado en el Planetary Science Journal, un equipo de investigación dirigido por el estudiante de doctorado Ben Boatwright describe un cráter aún sin nombre con algunas características desconcertantes. El suelo del cráter tiene evidencia geológica inconfundible de lechos de arroyos y estanques antiguos, sin embargo, no hay evidencia de canales de entrada donde el agua podría haber ingresado al cráter desde el exterior, y no hay evidencia de actividad de agua subterránea donde podría haber burbujeado desde abajo.



Entonces, ¿de dónde vino el agua? Los investigadores concluyen que el sistema probablemente se alimentó de la escorrentía de un glaciar marciano perdido hace mucho tiempo. El agua fluyó hacia el cráter en la cima del glaciar, lo que significaba que no dejó atrás un valle, ya que lo habría hecho fluir directamente sobre el suelo. El agua finalmente se vació en el suelo del cráter bajo, donde dejó su marca geológica en el suelo marciano desnudo.



El tipo de lago descrito en este estudio difiere marcadamente de otros lagos de cráteres marcianos, como los de los cráteres Gale y Jezero, donde los vehículos de la NASA están explorando actualmente.



"Este es un tipo de sistema hidrológico previamente no reconocido en Marte", dijo Boatwright en un comunicado. "En los sistemas lacustres caracterizados hasta ahora, vemos evidencia de drenaje proveniente del exterior del cráter, rompiendo la pared del cráter y en algunos casos fluyendo hacia el otro lado. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Todo está sucediendo dentro del cráter, y eso es muy diferente a lo que se ha caracterizado antes".



Es importante destacar que Boatwright dice que el cráter proporciona pistas clave sobre el clima temprano de Marte. Hay pocas dudas de que el clima marciano alguna vez fue más cálido y húmedo que el desierto helado que es hoy el planeta. Lo que es menos claro, sin embargo, es si Marte tuvo un clima similar al de la Tierra con un flujo continuo de agua durante milenios, o si fue mayormente frío y helado con períodos fugaces de calor y deshielo. Las simulaciones climáticas para Marte temprano sugieren que las temperaturas rara vez alcanzan un máximo por encima del punto de congelación, pero la evidencia geológica de las condiciones frías y heladas ha sido escasa, dice Boatwright. Esta nueva evidencia de glaciación antigua podría cambiar eso.



"El escenario frío y helado ha sido en gran parte teórico, algo que surge de los modelos climáticos", dijo Boatwright. "Pero la evidencia de glaciación que vemos aquí ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la observación. Creo que esa es realmente la gran conclusión aquí".



Boatwright pudo trazar los detalles del sistema de lagos del cráter utilizando imágenes de alta resolución tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. Las imágenes revelaron una firma reveladora de antiguos lechos de arroyos, características llamadas canales fluviales invertidos. Cuando el agua fluye a través de una superficie rocosa, puede dejar sedimentos de grano grueso dentro del valle que erosiona. Cuando estos sedimentos interactúan con el agua, pueden formar minerales que son más duros que la roca circundante. A medida que la erosión adicional durante millones de años reduce la roca circundante, los canales mineralizados quedan atrás como crestas elevadas que atraviesan el paisaje. Estas características, junto con los depósitos de sedimentos y las características de la costa, muestran claramente dónde fluía el agua y se acumulaba en el suelo del cráter.



Pero sin ningún signo de un canal de entrada donde el agua entró en el cráter, "la pregunta es '¿cómo llegaron aquí?", dijo Boatwright.



Para resolverlo, Boatwright trabajó con Jim Head, su asesor y profesor de investigación en Brown. Descartaron la actividad de las aguas subterráneas, ya que el cráter carecía de los canales delatores que se forman en los sistemas de aguas subterráneas. Estos canales suelen aparecer como canales cortos y rechonchos que carecen de afluentes, completamente opuestos a las densas redes ramificadas de canales invertidos que se observan en el cráter.



Un examen cuidadoso de la pared del cráter también reveló un conjunto distintivo de crestas que miran hacia arriba, hacia la pared del cráter. Las características son consistentes con las crestas formadas donde un glaciar termina y deposita montículos de escombros rocosos. En conjunto, la evidencia apunta a un sistema alimentado por glaciares, concluyeron los investigadores.



Investigaciones posteriores han demostrado que este cráter no es el único de su tipo. En la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria de este mes, Boatwright presentó una investigación que revela más de 40 cráteres adicionales que parecen tener características relacionadas.



Head dice que estos nuevos hallazgos podrían ser fundamentales para comprender el clima de los primeros años de Marte.



"Tenemos estos modelos que nos dicen que Marte temprano habría sido frío y helado, y ahora tenemos algunas pruebas geológicas realmente convincentes que lo acompañan", dijo Head. "No solo eso, sino que este cráter proporciona los criterios que necesitamos para comenzar a buscar aún más evidencia para probar esta hipótesis, lo cual es realmente emocionante".