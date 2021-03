China consolida control sobre Hong Kong con cambios electorales

A banner reading "The People Support Patriots Ruling Hong Kong" in the middle of a road in Hong Kong, on March 6.

(Bloomberg) -- China finalizó un plan radical para garantizar que los líderes de Pekín controlen el resultado de las elecciones en Hong Kong, una medida que podría profundizar las relaciones ya tensas con las naciones occidentales.

El presidente, Xi Jinping, firmó el martes órdenes para enmendar la Ley Básica de Hong Kong, informó la agencia oficial de noticias Xinhua, después de que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo aprobara las revisiones. La medida proporciona más detalles sobre los cambios aprobados por la legislatura de China el 12 de marzo que pedía un “comité de revisión” para examinar las calificaciones de los candidatos electorales para garantizar que todos sean patriotas leales al Partido Comunista en Pekín.

Un comité de seguridad nacional de Hong Kong aprobará los candidatos para el Consejo Legislativo de la ciudad basándose en el examen de los agentes de policía en la división de seguridad nacional, dijo Xinhua, y agregó que no habría revisión legal de las decisiones del comité.

Otros cambios incluyen ampliar el número de escaños del Consejo Legislativo de 70 a 90, reducir el número de escaños elegidos directamente en la cámara de 35 a 20 y otorgar al Comité Electoral de la ciudad la posibilidad de nombrar a 40 de los legisladores de la ciudad, informó South China Morning Post.

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y el presidente de LegCo, Andrew Leung, dijeron que las elecciones legislativas pospuestas serán celebradas en diciembre.

Las medidas son las más recientes en los esfuerzos de China para garantizar que las voces a favor de la democracia no tengan un camino para obtener el poder en Hong Kong después de protestas históricas y a veces violentas en 2019. El llamado de Xi para que “patriotas” dirijan la antigua colonia británica castraron las instituciones democráticas del país, mientras que las autoridades locales procesan a los activistas que han expresado su oposición al Partido Comunista.

Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y la Unión Europea han condenado las medidas de China. Este mes, la Administración de Biden aumentó las sanciones impuestas el año pasado por Donald Trump. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, calificó la reciente reforma del sistema electoral de la ciudad como un “ataque directo” a la autonomía que China prometió a Hong Kong, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que los “cambios radicales” constituyen otra violación de la Declaración Conjunta sino-británica de 1984 que allanó el camino para la entrega a China en 1997.

En una sesión informativa regular el martes, Lam defendió los cambios sin agregar detalles, y dijo que los candidatos de la oposición aún pueden postularse siempre que sean patrióticos.

“Las personas que tienen creencias políticas diferentes, que están más inclinadas hacia democracia o quienes son más conservadores, que pertenecen a la izquierda o pertenecen a la derecha, mientras cumplan con este requisito fundamental y básico, no veo por qué no podrían postularse para las elecciones”, dijo Lam.

Nota Original:Xi Finalizes Hong Kong Election Changes, Cementing China Control

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.