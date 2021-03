Brasil.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



EL PAÍS: "Bruselas exige una reforma laboral "integral y ambiciosa""; "España incumple su objetivo de vacunación con los mayores de 80"; "Una ley impone la mascarilla en playas y piscinas aunque haya distancia"; "Interior pone en duda la inviolabilidad de los pisos turísticos"; "Junts alarga la parálisis en Cataluña con un nuevo bloqueo a la investidura"; "La cúpula militar brasileña renuncia en protesta contra Bolsonaro".



EL MUNDO: "La Justicia rectificará a Marlaska restituyendo a Pérez de los Cobos"; "La Udef concluye que Neurona amañó sus trabajos para Podemos"; "EEUU acusa al Gobierno español de "atacar" a la prensa"; "Puigdemont humilla a ERC y tumba la investidura de Aragonès"; "Montero sitúa a otro ex alto cargo andaluz en la Sepi en plena polémica por Plus Ultra"; "Sanidad abre la mano a vacunar con AstraZeneca a mayores pese a la alerta alemana tras 31 trombos".



LA VANGUARDIA: "ERC y Junts abren un nuevo frente con la unidad de voto en el Congreso"; "El uso de la mascarilla se impone por ley hasta el fin de la pandemia"; "Alta ocupación en campings y apartamentos en Catalunya en Semana Santa"; "El complejo reparto de las ayudas a las empresas retrasará su cobro"; "El trámite de los indultos queda solo pendiente del Supremo".



ABC: "EEUU acusa a Sánchez e Iglesias de amenazar a la prensa. El informe anual de la diplomacia norteamericana recoge "ataques verbales de miembros del Gobierno a medios y periodistas". El Departamento de Estado alerta sobre el riesgo para la libertad de expresión y señala la corrupción institucional y de Podemos"; "La UDEF cuestiona la coartada de Podemos en el caso Neurona. El informe policial duda de la autenticidad de decenas de archivos con los que el partido pretende demostrar que la consultora cobró por trabajos para las generales de 2019".



EL PERIÓDICO: "Sánchez augura estabilidad tras la salida de Iglesias del Gobierno"; "Acercamiento tras el segundo bofetón"; "El robo de la memoria de una anciana en L'Hospitalet"; "Alemania veta la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años por la trombosis"; "Forcejeo diplomático por el partido entre España y Kosovo".



EL CORREO: "Bizkaia pone en marcha su primer 'vacunódromo' en el pabellón de La Casilla"; "El Gobierno vasco pide a los directivos de Euskaltel que reinviertan su bonus millonario"; "Una avenida verde en María Díaz de Haro. El Ayuntamiento dejará un solo carril para coches y la llenará de arbolado".



LA RAZÓN: "Moncloa abre la era pos-Iglesias: "Hay vida después de él""; "Illa se postula ante el fracaso de ERC"; "La Policía siembra dudas sobre Neurona y facturas de Podemos"; "El Gobierno impone ahora la mascarilla hasta en las playas"; "Interior alega que el piso en el que entró a la fuerza no era "una morada" sino turístico"; "Estados Unidos señala el riesgo de los ataques del Gobierno de España contra la prensa".