Bonos mexicanos vinculados a inflación eluden caída en créditos

(Bloomberg) -- Mientras los inversionistas abandonan el crédito mexicano en medio de una debilidad de la moneda y un aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, aún queda un foco de valor: los bonos vinculados a la inflación conocidos como udibonos.

Si bien no son inmunes a la liquidación de renta fija generalizada en México, los udibonos han mostrado un rendimiento ampliamente superior al de otros tipos de valores de deuda. Los que vencen en 2031 han perdido solo 0,8% desde el comienzo del año, en términos nominales. Eso se compara con una caída de 9,2% en los bonos en pesos con vencimiento equivalente.

Los inversionistas se están aferrando a los bonos vinculados a la inflación después de que las expectativas inflacionarias de México aumentaran tras una reciente serie de sorpresas en los precios al consumidor. Los aumentos de precios más rápidos de lo esperado hasta mediados de marzo obligaron al banco central a mantener las tasas de interés estables en 4% la semana pasada, un brusco giro frente a comunicaciones anteriores que señalaban nuevos recortes. El último indicador de inflación ahora registra un aumento de 4,12% interanual, el más alto desde mayo de 2019 y que supera el rango meta del banco central, de entre 2% y 4%.

“Es más probable que veamos este año sorpresas inflacionarias a deflacionarias, y los udibonos sirven como un buen seguro en contra de eso”, dijo Luis Gonzalí, gerente de cartera de Franklin Templeton en Ciudad de México. “Creemos que sigue habiendo valor en los udibonos”.

Economistas e inversionistas han aumentado sus pronósticos de inflación para este y los próximos dos años. Analistas locales estiman que la inflación terminará el año en 3,95%, según la encuesta más reciente de Citibanamex. Eso se compara con una estimación mediana de 3,7% hace un mes y 3,6% en la encuesta final de 2020.

La inflación de breakeven de México a cinco años se ha mantenido por encima de 4% durante gran parte de este mes, una señal de que los inversionistas son escépticos de que Banxico cumplirá con su mandato de mantener los precios al consumidor dentro de su rango objetivo en el mediano plazo. El índice de productos básicos de Bloomberg va rumbo a su cuarto trimestre consecutivo de avances para fines de marzo, su racha ganadora más larga desde 2008.

Hay presiones inflacionarias significativas de los precios de la energía y los alimentos a nivel mundial, según Gonzalí, de Franklin Templeton. No se pueden descartar impactos adicionales de inflación en el segundo semestre del año, dijo.

Una inflación más rápida podría alimentar más expectativas de ajuste monetario y empujar a los inversionistas aún más al santuario de los udibonos. La exacerbación de las tendencias recientes de inflación “en realidad podría hacer que el debate se mueva en la dirección del momento adecuado para elevar las tasas”, escribieron los economistas de JPMorgan Gabriel Lozano y Steven Palacio en una nota a los clientes después de la decisión de tasas de Banxico del jueves pasado.

Nota Original:Mexican Inflation-Linked Bonds Skirt Credit Rout on CPI Outlook

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.