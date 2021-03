Bolsa de Nova York fecha em baixa apesar de dados do consumo

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira, apesar dos dados otimistas sobre a confiança do consumidor e após o aumento das taxas dos títulos americanos para 10 anos.

O Dow Jones Industrial Average, que bateu um recorde no fechamento de ontem, caiu 0,31%, a 33.066,96 pontos. O índice Nasdaq perdeu 0,11%, a 13.045,39 unidades, e o S&P 500 caiu 0,32%, a 3.958,55 pontos.

Os movimentos de alta dos juros antecipam a percepção de uma retomada do consumo e do crescimento americano, graças às medidas de estímulo e à campanha de vacinação. A confiança do consumidor americano atingiu um máximo em um ano, segundo o índice do Conference Board divulgado hoje, que subiu para 109,7 pontos, muito acima do esperado pelos analistas, frente a 90,4 pontos em fevereiro.

O medo da inflação, principalmente devido ao aumento dos preços da gasolina, é um fator que poderia "moderar as intenções de gasto" nos próximos meses, apontou Lynn Franco, diretora principal de indicadores do Conference Board.

