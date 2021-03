BofA se mete la mano al bolsillo y promete luchar contra racismo

(Bloomberg) -- Bank of America Corp. prometió US$250 millones adicionales para impulsar la igualdad racial, y agregó más programas que abogan por poblaciones asiático-estadounidenses a sus iniciativas existentes.

El banco comprometerá US$1.250 millones a lo largo de cinco años, ampliando una promesa anterior de US$1.000 millones en cuatro años, para apoyar inversiones que aborden la justicia racial y aboguen por la igualdad para personas y comunidades de color, incluidas aquellas de ascendencia asiática, dijo el banco el martes en un comunicado. Asignó US$1 millón inmediato a esfuerzos de promoción y participación con la comunidad asiático-estadounidense, incluida una subvención para Asian Americans Advancing Justice, un grupo sin ánimo de lucro.

“El creciente número de ataques contra personas asiáticas, incluidos los trágicos tiroteos en Atlanta recientemente, han servido como un claro recordatorio de que debemos permanecer unidos contra la discriminación, el discurso de odio y la violencia”, dijo en el comunicado Thong Nguyen, vicepresidente. “No toleraremos actos de racismo de ninguna forma”.

Los tiroteos del 16 de marzo en varios spa de Atlanta, donde ocho personas murieron, seis de ellas mujeres asiáticas, enfatizan una oleada de violencia antiasiática en EE.UU. Se han registrado 3.800 incidentes de odio contra estadounidenses de origen asiático desde que comenzó la pandemia, según la iniciativa de seguimiento llamada Stop AAPI Hate. Muchos líderes empresariales de Estados Unidos han condenado el racismo a raíz de los violentos incidentes.

“Hemos presenciado un aumento del racismo y la violencia contra poblaciones asiático-estadounidenses, lo que resalta la necesidad significativa de herramientas y recursos para combatirlos, así como la necesidad de recursos de salud mental y apoyo para víctimas específicamente dirigidos en términos culturales”, dijo en el comunicado Connie Chung Joe, directora ejecutiva de Asian Americans Advancing Justice en Los Ángeles.

Bank of America dijo que agregó a Chung Joe a su consejo asesor comunitario nacional.

Nota Original:BofA Ups Equality Pledge to $1.25 Billion Amid Anti-Asian Racism

