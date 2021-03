Belén Esteban descubre un nuevo detalle que le separa aún más de Antonio David Flores

01/01/1970 Belén Esteban paseando, en Madrid (España), a 03 de mayo de 2020 04 MAYO 2020 Francisco Guerra / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 3/5/2020 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



El distanciamiento entre Antonio David Flores y sus compañeros de 'Sálvame' se hace cada día más evidente. En esta ocasión ha sido una botella del exclusivo champagne 'Dom Perignon' la causante de una nueva brecha entre los colaboradores de televisión y el ex Guardia Civil que se queda con menos apoyos cada día.Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez fueron los beneficiarios de este generoso regalo por parte de su compañero que quiso tener un detalle con ellos a modo de agradecimiento en las pasadas fiestas de Navidad. Al conocer el nombre de los agraciados con la botella de champagne Belén Esteban se quedaba asombrada de no haber sido ella una de las 'premiadas' por Antonio David después de haber sido el principal apoyo de su hija Rocío Flores durante su primera aparición en televisión.Sorprendida tras conocer este nuevo desplante de su compañero, muchos de los colaboradores apuntan que el interés de Antonio David era tener contentos a algunos de los pesos pesados del programa para posibles enfrentamientos que pudiera tener en el futuro, un motivo que a la 'princesa del pueblo' le hace aún más daño. Conocedora del 'espíritu generoso' de Antonio David como presentadora del programa, Carlota Corredera le explica a Belén cuál fue la contestación de Antonio David cuando le preguntan por qué ella no ha estado entre las agraciadas a pesar de la buena relación que mantienen: "Si Belén quiere una botella de estas, que se la compre" respondió el ex marido de Rocío Carrasco al respecto.