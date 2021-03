Barty da un nuevo paso para revalidar el título tras alcanzar las semifinales

En la imagen, la tenista australiana Ashleigh Barty. EFE/EPA/RHONA WISE

Redacción deportes, 30 mar (EFE).- La australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo, dio un nuevo paso para revalidar el título en el WTA 1000 de Miami, tras sellar este martes su pase a las semifinales al imponerse por 6-4, 6-7 (5) y 6-3 a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Barty, que este año ya se alzó con el torneo de Melbourne, hizo valer su mayor fortaleza mental ante una Sabalenka, que además de fallar en los momentos claves del partido, acabó el choque lastrada por problemas físicos.

Si la bielorrusa, número 8 de la clasificación mundial, desaprovechó tres pelotas de rotura en el sexto juego del primer set, la australiana no desaprovechó la única bola de “break” que dispuso para apuntarse la primera manga (6-4).

Un guión que pareció repetirse en el segundo set, en el que Sabalenka volvió a desperdiciar hasta cuatro nuevas oportunidades de romper el servicio de la australiana, que logró levantar un 15-40 con 3-4 favorable para la bielorrusa en el marcador.

Pero Aryna Sabalenka no falló en el “tie-break” y a base de golpes cada vez más duros forzó la tercera manga, tras imponerse por 5-7 en el juego decisivo

Un tercer y definitivo set que quedó condicionado por los problemas físicos de la jugadora bielorrusa, que le hicieron bajar de manera ostensible su rendimiento

De hecho, Sabalenka, lastrada por unas molestias, apenas se limitó a pasar la bola en los tres últimos juegos del encuentro, como atestigua el único punto que logró en el tramo final del encuentro.

Una circunstancia que Barty, muy sólida durante todo el choque, no desaprovechó para sellar el pase a unas semifinales, en las que la jugadora australiana se medirá con la ganadora del duelo entre la letona Anastasija Sevastova y la ucraniana Elina Svitolina, número 5 de la clasificación mundial.