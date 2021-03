Autoridades mexicanas deben garantizar reparación por muerte de salvadoreña

Rosibel Emérita Arriaza, madre de la salvadoreña Víctoria Salazar quien murió al ser sometida por la policía en México, habla ante los medios de comunicación tras una reunión hoy, en Cancillería, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- Las autoridades mexicanas deben garantizar justicia y reparación del daño en el caso de la salvadoreña muerta a manos de policías el pasado sábado en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo del Caribe mexicano, señaló este lunes la organización Amnistía Internacional (AI).

Además, deben garantizar la protección de las dos hijas de Victoria Esperanza Salazar e informar a su familia sobre el paradero de su hija mayor, quien todavía no ha podido ser localizada.

En un comunicado conjunto, AI, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) coincidieron en que se deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la repatriación digna de su cuerpo.

"Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte", dijo Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, a AI.

"Lo que pido es una justicia real, donde investiguen exactamente todo lo que pasó en este abuso de la autoridad que hicieron estas cuatro personas y que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas", añadió.

La madre también señaló que el Estado mexicano debe responsabilizarse como Estado, porque "esto fue un caso parecido a lo que pasó en Estado Unidos con (George) Floyd".

Además, dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que solo se enteró del asesinato de su hija por alguien que vio las noticias.

En el comunicado, Amnistía Internacional recordó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) confirmó públicamente que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018.

LA FAMILIA

Sobre el paradero de sus dos nietas, la mujer relató que este lunes se enteró de la localización de la hija menor de Victoria, de 15 años, pero no sabe dónde está la mayor, de 16 años.

La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dijo a AI "que no tiene información sobre el paradero de la hija mayor y que no se encuentra en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia".

La organización calificó de "gravísimo" que las autoridades mexicanas no hayan informado a la familia de Victoria sobre el paradero de sus dos hijas.

El suceso en Tulum ocurrió la tarde del pasado sábado cuando la policía confrontó a la mujer por una supuesta alteración del orden público.

En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir, ante la presencia de los otros agentes y ciudadanos que atestiguaron la detención y muerte de la mujer.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha pedido que se castigue a los responsables y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes sentir "vergüenza" por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia.