Austria negocia la entrega de un millón de dosis de la vacuna rusa Sputnik V

Una enfermera muestra una dosis de la vacuna rusa, Sputnik V. EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Viena, 30 mar (EFE).- El Gobierno de Austria está negociando con Moscú "la entrega" de un millón de dosis de la vacuna contra la covid Sputnik V, cuyo uso aún no ha sido aprobado por las autoridades competentes de la Unión Europea (UE), informó este lunes la agencia austríaca APA.

"La cancillería federal dijo el martes a APA que se había firmado un acuerdo de confidencialidad con Rusia sobre el intercambio de documentos", indicó la fuente.

Mediante ese acuerdo, las autoridades sanitarias austríacas tendrían acceso a los documentos sobre el fármaco ruso que ya estudia la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en su "proceso de revisión continua" (rolling review, en inglés), con el fin de evaluar si da su luz verde para administrarlo en la UE.

Además, "se está negociando la entrega de 300.000 dosis en abril, 500.000 en mayo y 200.000 a principios de junio. Sin embargo, aún no se ha tomado la decisión de comprar", dijo la cancillería federal de Austria, citada por la agencia de noticias.

En una conversación telefónica el pasado día 26, el canciller federal, el conservador Sebastian Kurz, abordó con el presidente ruso, Vladimir Putin, el posible envío de las dosis de Sputnik V a la república alpina.

Según APA, ese mismo día se establecieron contactos con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), encargado de la distribución internacional de Sputnik V y con el que las autoridades austríacas ya habían realizado varios contactos previos.

Kurz, que hasta ahora había afirmado que la autorización de la vacuna por parte de la UE era un requisito indispensable para usarla en Austria, abogó hoy por no permitir que en la decisión influyan factores geopolíticos.

"Lo único que debe contar es si la vacuna es eficaz y segura, no su procedencia", dijo el jefe del Gobierno, quien expresó su agradecimiento por el "buen intercambio" que ha habido con la parte rusa desde febrero.

"Si Austria consigue un millón de dosis de vacunas adicionales, sería posible volver antes a la normalidad y podemos salvar muchas vidas, además de puestos de trabajo", indicó el político conservador, citado por APA.

El pasado día 12, Kurz sorprendió a muchos de sus socios europeos al denunciar un reparto desigual de las vacunas contra el coronavirus en la UE, y pedir una corrección de esa situación.

De acuerdo al ritmo actual del reparto de las vacunas, señaló Kurz, hay países -como Malta o Dinamarca- que podrán vacunar a toda su población ya en mayo, mientras que otros, como Bulgaria y Letonia, no lo harán hasta finales del verano.

Entre los Veintisiete, Hungría es el único hasta ahora que ha autorizado a nivel nacional el uso de la Sputnik V, así como de la china Sinopharm (tampoco aprobada en la UE).