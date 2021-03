8-0. Bélgica exhibe su poderío ofensivo y arrasa a Bielorrusia

EFE/EPA/Olivier Hoslet

Bruselas, 30 mar (EFE).- La selección de Bélgica goleó este miércoles a la de Bielorrusia por 8-0 en un encuentro sin emoción pero con un gran espectáculo ofensivo, en el que seis de los ocho tantos belgas los anotaron jugadores diferentes y que coloca a los chicos de Roberto Martínez como líderes de su grupo en la clasificación para el Mundial de 2022.

Los ‘Diablos Rojos’ lograron así cerrar con victoria esta tríada de partidos de clasificación para el Mundial de 2022 en los que se vieron obligados a remontar a Gales el pasado miércoles y cedieron el empate ante República Checa en Praga este fin de semana.

En esta ocasión, Bélgica no necesitó ni al gran ausente, Eden Hazard, ni a dos de sus referencias en ataque, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, para imponerse a una débil Bielorrusia que en ningún momento dio la sensación de poder crear peligro a los belgas.

De hecho, los seis primeros goles los materializaron seis jugadores diferentes (Batshuayi, Vanaken, Trossard, Doku, Praet y Benteke) y para tres de ellos era su primer gol con la selección, una muestra de la versatilidad en ataque con la que Bélgica prepara su camino al Mundial y también a la Eurocopa de este año.

Fue Batshuayi quien abrió el marcador con un disparo inapelable a pase de Doku, y apenas cuatro minutos después Vanaken recibía un afinado centro de Meunier desde fuera del área que sólo tuvo que colocar en la dirección correcta para batir al meta bielorruso.

A la media hora de juego, las estadísticas daban a Bélgica un 70 % de posesión y más del doble de pases realizados que Bielorrusia, que atajaba como podía, con un córner tras otro, las arrancadas de los 'Diablos'.

Una de las primeras ocasiones en las que los bielorrusos lograron sacar el balón de su medio campo, una contra a mitad de la primera parte, se quedó en un pase precipitado a ninguna parte cuando a la defensa belga apenas le había dado tiempo a recomponerse.

Trossard, que se había quedado al borde del gol tras una fantástica contra minutos antes, puso el 3-0 con un disparo cruzado que ni siquiera la estirada del portero pudo evitar, y Doku selló el marcador en la primera parte a pocos minutos del descanso.

Tras la reanudación, fue Praet quien se sumó a la fiesta goleadora de sus compañeros con un tiro raso al que no llegó Gutor tras una buena asistencia de Batshuayi.

La primera oportunidad con peligro para Bielorrusia llegó pasados los 50 minutos de juego, cuando Kendysh mandó un disparo rozando el palo derecho de la portería de Mignolet. El suplente de Courtois, que hasta ese momento había hecho una labor más de espectador que de portero, tuvo que salvar el mejor acercamiento de Bielorrusia en todo el partido con un desvío usando la rodilla.

Lo siguió intentando Bélgica, y la insistencia tuvo premio con el sexto de la noche: Benteke, aterrizado en el terreno de juego apenas unos minutos antes, recibió un potente centro de Alderweireld que golpeó para dejar sin ninguna oportunidad a Gutor.

El ‘set’ tampoco restó las ganas a los chicos de Roberto Martínez y Trossard materializó su doblete colando un pase de Doku entre las piernas del sufrido meta bielorruso para el séptimo tanto del encuentro.

Con el ritmo del partido mucho más tranquilo, la delantera belga intento gustarse e intentó varias florituras que acabaron en las manos de Gutor, quien sin embargo no pudo hacer nada ante un disparo de Vanaken para el octavo y último tanto, que le pilló desplazándose al lado opuesto de su portería.

Tras el derrota de República Checa ante Gales en el otro partido del grupo E esta misma noche, Bélgica se alza como líder con siete puntos tras tres partidos jugados.

- Ficha técnica

8 - Bélgica: Mignolet; Vertonghen (Dendoncker, min.65), Denayer (Boyata, m.45), Alderweireld; T. Hazard, Vanaken, Praet (Tielemans, min.72), Meunier; Trossard, Batshuayi (Benteke, min.64), Doku.

0 - Bielorrusia: Gutor; Polyakov, Pavlovets, Naumov, Yuzepchukh; Podstrelov (Signevich, min 45), Ebong (Savitskiy, m.45), Kislyak (Maevskiy, min.61), Stasevich; Lisakovich (Klimovich, min.75), Kendysh (Bakhar, min.87).

Gol: 1-0, min.14, Batshuayi. 2-0, min.17, Vanaken. 3-0, min.38, Trossard. 4-0, min.42, Doku. 5-0, min.49, Praet. 6-0, min.70, Benteke. 7-0, min.75, Trossard. 8-0, min 89, Vanaken.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Incidencias: partido del grupo E de las eliminatorias europeas para Catar 2022 disputado a puerta cerrada en el estadio King Power en Den Dreef, en Lovaina (Bélgica).