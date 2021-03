116-102. Curry vuelve en forma y los Warriors ganan con facilidad a los Bulls

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Redacción deportes (EE.UU.), 30 mar (EFE).- El base All Star Stephen Curry protagonizó un regreso triunfal después de una ausencia de cinco partidos al anotar 32 puntos, incluidos seis triples, que permitieron a los Golden State Warrior romper una racha de cuatro derrotas seguidas tras imponerse 116-102 a los Chicago Bulls.

El ala-pívot Draymond Green aportó 11 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes y los cinco titulares de Golden State anotaron más de 10 tantos cada uno y evitaron que el equipo sufriera su quinto revés consecutivo.

Los aleros, el canadiense Andrew Wiggins, con 21 puntos, incluidos tres triples, y cinco asistencias, junto a Kyle Oubre Jr., que logró un doble-doble de 18 tantos y 11 rebotes, también fueron decisivos en el triunfo de los Warriors (23-24).

El alero reserva, el mexicano Juan Toscano-Anderson jugó dos minutos con los Warriors, y se fue sin producción.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic terminó con 21 tantos, nueve rebotes y seis asistencias en su segundo partido con Chicago desde que llegó en un traspaso con los Magic de Orlando.

Los Bulls (19-26) perdieron su cuarto partido seguido y el sexto en sus últimos siete siputados, que los aleja de los playoffs de la Conferencia Este.

El escolta estrella Zach LaVine no tuvo su mejor inspiración encestadora al quedarse con apenas 12 puntos tras fallar 12 de 16 tiros de campo, incluidos seis triples de siete intentos.

Los Bulls comenzaron con 11 aciertos de 16 lanzamientos, cuatro de cinco para Vucevic, mientras que los Warriors anotaron ocho de sus primeros 15 intentos al aro, pero Curry no tardó en entrar en ritmo.

Con vendajes de hielo durante las pausas largas, el dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP), encestó 11 de 24 intentos para su llegar a 18 partidos con al menos 30 puntos en lo que va de temporada. Curry encestó tres triples y terminó con 13 puntos en el primer cuarto.