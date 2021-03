109-115. Williamson vuelve a ser el líder de Pelicans; Willy no juega

La gran figura ha sido Williamson, quien ha aportado un promedio de 34,4 puntos. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Boston (EE.UU.), 30 mar (EFE).- El alero Zion Williamson reivindicó su condición de líder en el ataque de los Pelicans de Nueva Orleans y con 28 puntos los guió al triunfo a domicilio por 109-115 ante los Boston Celtics.

Los Pelicans se aferraron a una victoria después de estar a punto de desperdiciar una ventaja de 17 puntos en el último periodo cuando los Celtics hicieron su mejor baloncesto en lo que fue su primer partido de locales con aficionados en las gradas del TD Garden de Boston desde que se declaró la pandemia del coronavirus.

Una entrada oficial de 2.198 aficionados, con mascarilla, -oficialmente un lleno de acuerdo con los requerimientos estatales del 12% - que ovacionaron y abuchearon a los Celtic, ondearon pancartas e insultaron a los árbitros.

Se transmitió un vídeo dándoles la bienvenida a los aficionados y se les pidió que no tocaran el balón si iba en su dirección.

El ala-pívot Brandon Ingram encestó 25 tantos con nueve asistencias y el escolta Josh Hart acabó con un doble-doble sorpresa de 15 puntos y 15 rebotes, líder en el juego interior de los Pelicans, que tienen cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

La gran figura ha sido Williamson, quien ha aportado un promedio de 34,4 puntos.

El entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, no le dio ningún minuto al pívot español Willy Hernangómez.

El ala-pívot Jayson Tatum finalizó con 34 puntos y nueve rebotes que lo dejaron al frente de los Celtics, que habíam ganado sus últimos dos compromisos.

Pero sintieron la ausencia del escolta titular Jaylen Brown, que fue baja por una molestia en la cadera derecha, y aunque los Celtics tuvieron ventaja de dos puntos a inicios del tercer periodo y estaban abajo apenas por cinco con menos de un minuto restante en el periodo, al final no pudieron con el factor Williamson.

El jugador franquicia de los Pelicans anotó canasta con penetración y bandeja al concluir el cuarto y tuvo otras dos para iniciar el último periodo del partido cuando el equipo de Nueva Orleans logró ventaja superior a los 10 tantos.

Nueva Orleans estaba al frente 94-110 con cuatro minutos restantes, hasta que Boston anotó los siguientes 13 puntos, acercándose 110-107 gracias al triple de Tatum a 51 segundos.

Pero Ingram encestó a media distancia, Tatum falló una penetración y los Celtics cometieron una falta a Williamson; mientras esperaba a lanzar sus tiros libres, el base Marcus Smart recibió una falta técnica y fue expulsado.