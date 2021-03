106-127.Vuelve Doncic y Mavericks ganan y recuperan el liderato de la División Sureste

Junto a Doncic, que también tuvo siete asistencias, el pívot letón Kristaps Porzingis fue el jugador clave de los Mavericks dentro de la pintura al conseguir 20 tantos y nueve rebotes. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Oklahoma City (EE.UU.), 29 mar (EFE).- El base esloveno Luka Doncic volvió con los Mavericks de Dallas tras perderse los dos partidos anteriores y de inmediato fue factor ganador al aportar 25 puntos en el triunfo que el equipo tejano logró a domicilio por 106-127 ante los Thunder de Oklahoma City.

Junto a Doncic, que también tuvo siete asistencias, el pívot letón Kristaps Porzingis fue el jugador clave de los Mavericks dentro de la pintura al conseguir 20 tantos y nueve rebotes.

Mientras que el alero Tim Hardaway también destacó en el ataque balanceado de los Mavericks al conseguir 19 puntos.

Como equipo los Mavericks tuvieron un 53 por ciento de acierto en los tiros de campo siempre se mantuvieron al frente del marcador en el triunfo que les ayudó a romper racha de dos derrotas consecutivas.

Doncic se ausentó de los últimos dos partidos de Dallas. No jugó en la derrota del viernes ante los Pacers de Indiana por dolor en la espalda ni el sábado ante los Pelicans de New Orleans por enfermedad.

La victoria permitió a los Mavericks ponerse con marca de 24-21, la mejor de la División Sureste después que los Spurs de San Antonio (23-21) perdieron de locales por 115-132 ante los Sacramento Kings.

El ala-pívot novato, el serbio Aleksej Pokusevski encabezó a Oklahoma City con 21 puntos, seis rebotes y dos asistencias.

El alero ucraniano Svi Mykhailiuk llegó a los 16 puntos en su primer partido como titular con los Thunder desde que llegó procedente de los Pistons de Detroit.

El base novato francés Theo Maledon aportó 14 tantos con seis rebotes como tercer máximo encestador de los Thunder, que no pudieron evitar la tercera derrota consecutiva.

El Thunder no contó con tres de sus titulares, el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el ala-pívot Darius Bazley y el alero canadiense Lu Dort, todos lesionados.

Dallas llegó al medio tiempo con ventaja parcial de 63-71 gracias a los 16 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Porzingis. Los Mavericks encestaron el 55 por ciento de los tiros de campo en la primera parte.

Dallas cerró el tercer periodo con una ofensiva de 12-4 que amplió el margen a 83-100 y los Mavericks retuvieron la ventaja sin problemas el resto del encuentro.