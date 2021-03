Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,10 % lastrado por la banca

Varios agentes de bolsa trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 29 mar (EFE).- Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,10 % lastrado por las firmas financieras en medio de la fuerte liquidación de activos de un fondo de cobertura.

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortaba 34,59 puntos, hasta 33.038,29 enteros; y el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,41 % o 16,80 puntos, hasta 3.958,36 enteros.

El índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, perdía un 0,65 % o 85,39 puntos, situándose en 13.053,34 enteros.

El parqué neoyorquino estaba pendiente de la fuerte liquidación de activos de un fondo de cobertura (hedge fund) estadounidense, que ha desencadenado temores a que grandes bancos afronten pérdidas debido a su exposición.

Credit Suisse y Nomura informaron hoy de que podrían registrar pérdidas multimillonarias ligadas a un fondo estadounidense que no nombraron y que según The Wall Street Journal sería la firma de corretaje Archegos Capital, que ha emprendido una liquidación de activos por valor de 30.000 millones de dólares.

Algunas de las firmas afectadas por ese movimiento han sido ViacomCBS y Discovery, que el viernes pasado llegaron a caer cerca del 25 % en bolsa y que este lunes se estabilizaban, la primera con un descenso del 2,90 % y la segunda con un alza del 1,95 %.

El índice Vix, que mide la volatilidad del mercado, se disparaba un 10,23 % poco después de la apertura en Wall Street, con los inversores evaluando el posible impacto de esa liquidación en otras firmas.

Por sectores, la mayor pérdida a primera hora era para las empresas energéticas (-1,68 %) y las financieras (-1,09 %), mientras las ganancias estaban encabezadas por las de bienes esenciales (0,6 %) y materiales básicos (0,23 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban la caída de las financieras Goldman Sachs (-1,75 %), JPMorgan Chase (-1,74 %) y American Express (-1,52 %).

En verde operaban Boeing (2,88 %), Walgreens (1,23 %) y Dow Inc (1,13 %), entre otras.

Por otra parte, el mercado también estaba atento a los desarrollos en el canal de Suez, donde el portacontenedores Ever Given ha sido reflotado este lunes tras permanecer encallado desde el pasado martes, interrumpiendo el flujo en esta importante vía de transportes.

En otros mercados; el petróleo de Texas bajaba a 60,26 dólares el barril; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 1,694 %, el oro descendía a 1.703,70 dólares la onza; y el dólar se apreciaba frente al euro, con un cambio de 1,1775.