VÍDEO: Biden anuncia que el 90 por ciento de los adultos de EEUU podrán vacunarse a partir del 19 de abril

29/03/2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden



MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado este lunes que el 90 por ciento de los adultos podrán vacunarse contra el coronavirus a partir del 19 de abril y que disopndrán además de un centro de vacunación a menos de 8 kilómetros de su residencia.



"He ordenado a mi equipo COVID garantizar que haya un centro de vacunación a cinco millas para el 90 por ciento de todos los estadounidenses para el 19 de abril, en tres semanas", ha anunciado Biden en una comparecencia oficial.



Además, se pasará de 17.000 a 40.000 el número de farmacias que estarán adheridas al programa de vacunación federal, más del doble, igualmente para esa fecha del 19 de abril.



Hasta ahora el objetivo era que todos los adultos del país pudieran vacunarse antes del 1 de mayo, pero la mayor disponibilidad de la vacuna ha permitido adelantar la fecha.



Sin embargo, Biden ha alertado del riesgo que sigue suponiendo el coronavirus y ha pedido "por favor" a las autoridades estatales que impongan el uso obligatorio de mascarilla.



"Reitero mi llamamiento a cada gobernador, alcalde y líder local para que mantengan y restablezcan la obligatoriedad de la mascarilla. Por favor. Esto no es política. Volved a implantar el uso obligatorio de mascarilla si lo habéis retirado", ha apelado.



Biden ha dicho compartir el sentimiento de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), quien ha declarado este mismo lunes que tiene una sensación de "fatalidad inminente" y que está "asustada". "Si bajamos la guardia ahora el virus podría empeorar, no mejorar", ha advertido Biden.



Estados Unidos ha confirmado 30.999.812 casos de coronavirus y 562.724 muertes por la enfermedad que provoca, la COVID-19. En las últimas 24 horas se ha informado de 32.390 contagios y 198 muertes, mientras la curva epidemiológica está en ligero ascenso, aunque lejos de los máximos de diciembre y enero.



