Venezuela.- El PP pide explicaciones a González Laya por el viaje de su número dos a Venezuela y pregunta por Plus Ultra

07/02/2020 (I-D) La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; y la nueva secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, durante la toma de posesión de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, para la Unión Europea, Cooperación Internacional y de la España Global, en el Patio Elcano del Palacio de Santa Cruz, en Madrid (España) a 7 de febrero de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El PP ha pedido explicaciones en el Congreso a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por el viaje a Venezuela de su 'número dos', la secretaria de Estado Cristina Gallach, anunciado la víspera, y ha dirigido una serie de preguntas cuestionando las relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro y la reciente polémica por la ayuda concedida a la aerolínea Plus Ultra, con capital venezolano.



El Ministerio anunció este domingo que la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica iba a ampliar su gira centroamericana para visitar Venezuela desde este lunes, con la respuesta humanitaria a la pandemia y el apoyo al diálogo político en Venezuela como puntos principales de la agenda.



Ante la inmediatez del anuncio, el Grupo Popular que capitanea Cuca Gamarra ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra, pero también ha registrado una serie de preguntas escritas para saber por qué esa escala no estaba en el listado inicial de países a visitar y cuáles serán los encuentros previstos en Caracas.



¿MADURO ES UN EJEMPLO CONTRA LA COVID?



En las preguntas, firmadas también los adjuntos Marta González y José Ignacio Echániz y por las portavoces del PP en Exteriores, Valentina Martínez, y para Iberoamérica, Belén Hoyo, los 'populares' cuestionan que sea "adecuado" mantener relaciones bilaterales con Venezuela, que a su juicio es "un régimen dictatorial que vulnera de forma sistemática los Derechos Humanos".



Tampoco entienden que el viaje su justifique por la respuesta humanitaria a la pandemia del coronavirus cuando Nicolás Maduro y sus afines han recibido la vacuna antes que sus propios conciudadanos. "Ése es un ejemplo de lucha contra la Covid?", preguntan.



Y, además, el PP quiere conocer si Gallach aprovechará su visita para mantener algún contacto con algún representante de la aerolínea Plus Ultra, a la que la SEPI ha concedido una ayuda de 53 millones de euros que los 'populares' ven injustificada.