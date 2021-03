Una nueva mujer acusa al gobernador de Nueva York de conducta indebida

Fotografía tomada el pasado 26 de marzo en la que se registró al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en la ciudad de Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Carlo Allegri

Nueva York, 29 mar (EFE).- Una empresaria se convirtió este lunes en la décima mujer en acusar al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de conducta indebida y aseguró que la besó en las mejillas "de una manera muy sexual".

En una rueda de prensa virtual, Sherry Vill, de 55 años, declaró que los hechos se remontan a 2017, durante una gira del gobernador por la región de Rochester en el lago Ontario, después de unas inundaciones.

En el marco de su viaje, Cuomo visitó la casa de Vill, afectada por las inundaciones, y besó en dos ocasiones en las mejillas a Vill, que aseguró que se había sentido "conmocionada" por el comportamiento del político hasta el punto de que no entendía lo que estaba pasando.

En un momento de la visita, el gobernador le dijo que era guapa, lo que hizo a la empresaria sentirse "todavía más incómoda".

Vill explicó que tras intentar evitar a Cuomo, antes de irse de la casa el gobernador volvió a acercarse a ella y de "una manera muy agresiva" le agarró la cara con una mano y le dio otro beso en la mejilla.

En la rueda de prensa, que celebró junto a la famosa abogada Gloria Allred, la togada mostró tres fotos en las que se puede ver al gobernador hablando con Vill.

En una de ellas, de muy mala calidad, se muestra el momento en el que Cuomo besa a la empresaria.

Se trata de una foto realizada por la hija de Vill, obtenida de un video casero que se grabó durante la visita del político y que la joven divulgó en las redes sociales con el subtítulo "el gobernador besando a mi madre".

Allred aseguró que su clienta no presentará, de momento, ninguna demanda contra el gobernador, pero sí que ofrecerá su testimonio a la Fiscalía de Nueva York, que ha empezado una investigación sobre el supuesto comportamiento indebido de Cuomo.

"Mujeres como Sherry no seguirán guardando silencio. Rechazan ser intimidadas por hombres poderosos", dijo la abogada.

Cuomo se ha visto envuelto en varios escándalos políticos desde el comienzo de 2021, desde supuestos acosos sexuales, hasta favoritismo a su familia para hacerse test de covid-19 o abuso de poder y mala gestión de los geriátricos durante los primeros compases de la pandemia, en la primavera de 2020.

Numerosas voces dentro y fuera de su partido, el Demócrata, han pedido su dimisión, y el Parlamento estatal, dominado por los legisladores demócratas, ha comenzado una investigación sobre las acusaciones de acoso para determinar si hay suficientes pruebas como para iniciar un juicio político contra el gobernador.