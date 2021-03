Sudán del Sur.- Mueren cerca de 15 personas en un ataque en el sureste de Sudán del Sur

26/08/2020 Soldados del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán del Sur. POLITICA SUR DE SUDÁN AFRICA INTERNACIONAL SAMIR BOL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 15 personas murieron el domingo en un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas en el condado sursudanés de Budi, en Ecuatoria Oriental (sureste), según han confirmado este lunes las autoridades de Sudán del Sur, que han detallado que los asaltantes irrumpieron en Camp 15 cuando los residentes estaban durmiendo.



Aliandro Lotol, secretario de prensa del gobierno de Ecuatorial Oriental, ha indicado que siete personas resultaron heridas en lo que ha descrito como "un ataque sorpresa", antes de recalcar que las autoridades han lanzado una operación de seguridad en la zona.



Así, ha subrayado que las autoridades "han dado orden" al Ejército para que lance una operación "seria" para intentar hallar a los atacantes, al tiempo que ha dicho que trabajará para que los responsables "hagan frente a todo el peso de la ley", según ha informado la emisora Radio Tamazuj.



En este sentido, ha detallado en declaraciones a la emisora Eye Radio que las autoridades "aún no han determinado si los atacantes son soldados de una base o jóvenes de la comunidad Taposa", si bien ha apuntado a la venganza como motivo del ataque.



Durante la semana pasada, personas armadas atacaron una base en el condado de Kapoeta, matando a un comandante del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) y a otros cuatro integrantes del grupo. El SPLM-IO firmó en 2019 un acuerdo de paz con las autoridades y ahora es parte del Gobierno de unidad.



Lotol ha destacado que "por el momento se desconoce quiénes son los atacantes" y ha añadido que entre las víctimas hay doce mujeres. "Con este calor, todo el mundo estaba durmiendo al raso y no fueron conscientes (del ataque). Fueron asesinados a sangre fría", ha denunciado.



El Gobierno de unidad en Sudán del Sur echó a andar en febrero, tras la materialización del acuerdo de paz firmado en 2018 por el presidente, Salva Kiir, y el principal líder rebelde, Riek Machar, quien fue nombrado nuevamente como vicepresidente, cargo que ocupaba antes de la guerra civil.



Sin embargo, aún quedan algunos puntos importantes pendientes para la aplicación del acuerdo de paz, incluidos la unificación y despliegue de las fuerzas de seguridad conjuntas y la reconstitución del Parlamento, organismo que estará a cargo de poner en marcha las reformas acordadas en 2018 entre las partes.