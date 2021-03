Sudán confirma los pronósticos y deja a Sudáfrica fuera de la copa de África (CAN)

Jordan Ayew, del Crystal Palace. EFE/EPA/Mike Hewitt / Archivo

Túnez, 29 mar (EFE).- Sudán derrotó a Sudáfrica en Jartum (2-0) y se clasificó para la fase final de la Copa de África de Naciones (CAN), que se disputará el próximo año en Camerún, y en la que no estarán unas "bafana, bafana" en plena crisis de juego y resultados.

Un serio fracaso para los sudafricanos, a los que le servía un empate para acceder como segundos de grupo tras Ghana, que concluyó la fase de clasificación con una victoria en casa (3-1) frente a la débil selección de Santo Tomé y Príncipe.

La dupla atacante Saifeldin Maki, delantero del campeón de la liga sudanesa Al Merrikh, y Mohamed Abdel Rahman, de su rival Al Hilal Oumdurman, apagó las esperanzas de los Bafana Bafana con dos goles en la primera parte que desataron la locura en el país y aseguraron la tercera presencia de los sudaneses en una fase final de la CAN, el torneo más prestigioso del continente.

Sudán es la decimoctava selección que saca billete para este edición ampliada, con seis plazas más todavía en disputa, y cuyo desenlace se conocerá este lunes y martes.

El otro partido del grupo, "las estrellas negras" se anotaron una tranquila victoria con goles de Nicholas Opoku (Amiens C.F.), Jordan Ayew (Crystal Palace) y Baba Rahman (PAOK Salónica) contra una Santo Tomé comandada por su goleador y jugador más interesante, Jokceleny Carvalho (Sporting Praia Cruz), al que se le conoce con el apodo de "Iniesta".

El domingo, en otro partido de trámite, Túnez se anotó su quinta victoria en seis partidos de clasificación al derrotar 2-1 a Guinea Ecuatorial, igualmente clasificada ya, con Seifeddine Jaziri (Zamalek) y Firas Chaouat (Abha, Arabia Saudí), que deshizo el empate anotado por el jugador del Cádiz (España) Carlos Akapo, nacido en Elche, Alicante.

Tanzania, por su parte, ganó a Libia, última de grupo, gracias a un solitario gol marcado por Simon Msuva (Wydad Casablanca) en un encuentro de trámite en Dar-es-Salaam.

SEIS PLAZAS EN DISPUTA LA ÚLTIMA JORNADA

Para este lunes se espera la resolución del Grupo B, en el que Burkina faso puede certificar su victoria si, como se espera, derrota a Sudán del Sur en casa mientras que la otra plaza se la disputarán a muerte Malawi y Uganda, con cierta ventaja para los segundos, que aventajan en un punto a su rival, a la que solo le vale una victoria.

El martes, en el grupo E, Mauritania depende de sí misma: una victoria a domicilio frente a la República Centroafricana le otorgaría el pase mientras que Burundi debe vencer a Marruecos en Casablanca y esperar un tropiezo de los mauritanos en Bangui.

En el grupo F, la situación es favorable para Cabo Verde, que accede a la fase final si gana o empata en casa con Mozambique, mientras que Ruanda debe vencer a Camerún a domicilio y esperar a que los mozambiqeños les hagan un favor.

En el grupo I, Congo y Guinea Bissau se jugarán la clasificación en Bissau mientras que Costa de Marfil y Etiopía se disputarán las dos plazas que restan en el grupo K en Yamusukro con Madagascar a la espera de un tropiezo, siempre y cuando derrote a Níger en casa.

Por ultimo, en el grupo L, Sierra Leona (tercera) y Benin (segunda) lucharán por la última plaza en Freetown después de que Nigeria se garantizara su participación el sábado.