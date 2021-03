Southwest Airlines ordena 100 aviones 737 Max de Boeing

(Bloomberg) -- Southwest Airlines Co. ordenó 100 aviones Boeing Co. 737 Max 7 y anunció que comprará hasta 155 más, consolidando una relación de medio siglo y poniendo fin a un coqueteo público con Airbus SE.

El pedido de 100 aviones, valorado en alrededor de US$10.000 millones antes de los descuentos habituales, da un impulso al Max 7 de 150 asientos, el avión más pequeño de la línea. Southwest además cambió 70 pedidos de Max 8 a 7, informó el lunes la aerolínea en un comunicado. Las 155 opciones son para cualquier variante.

Southwest optó por continuar su larga historia de operar solo el 737 —valorando la economía y la simplicidad en su flota de más de 700 aviones— después de insinuar durante más de un año que podría cambiare al Airbus A220. El cambio habría significado un duro golpe para Boeing, en momentos en que intenta reconstruir la confianza en el Max después de que dos accidentes fatales obligaran a mantener los aviones en tierra durante casi dos años en todo el mundo.

“Southwest Airlines ha estado operando la serie Boeing 737 durante casi 50 años, y la aeronave ha realizado contribuciones significativas a nuestro éxito sin precedentes”, señaló el presidente ejecutivo, Gary Kelly, en el comunicado. “El compromiso de hoy con el 737 Max solidifica nuestro continuo aprecio por el avión”.

Una fuerte caída en la demanda de viajes debido al covid-19 había presentado una oportunidad para que Southwest considerara si agregaría otro avión a su flota, señaló.

Boeing subía 3,7% a US$253,94 a las 9:43 a.m. ET, mientras que el mercado en general caía. Las acciones de Boeing acumulaban un alza de 14% este año hasta el 26 de marzo. Southwest avanzaba 1,1% a US$61,97 el lunes.

Los primeros 30 nuevos aviones Max 7 de Southwest se entregarán el próximo año. Las aeronaves utilizarán motores de CFM International, una empresa conjunta de General Electric Co. y Safran SA.

Southwest, con sede en Dallas, actualmente tiene 349 pedidos en firme del Max 7 y 8, con opciones para 270 aviones más hasta 2031. Recibirá 28 aviones Max 8 este año, incluidos nueve de arrendadores, y terminará 2021 con un total de 729 aeronaves.

La aerolínea quiere retirar el Boeing 737-700 462 de su flota en los próximos 10 a 15 años, y necesita un avión más pequeño en algunas rutas que sus modelos 737-800 y Max 8 de 175 asientos actuales. Una de las principales ventajas de la nueva línea Max es la eficiencia de combustible de sus motores.

