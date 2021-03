Siria.- Turquía, Jordania y Líbano reclaman más ayuda internacional para atender a los refugiados sirios

01/01/1970 Refugiados sirios en el campo de Azraq, en Jordania POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA JORDANIA INTERNACIONAL MOHAMMAD ABU GHOSH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Turquía, Líbano y Jordania, los tres principales países de acogida de los refugiados sirios, han reclamado este lunes más implicación de la comunidad internacional para gestionar la gran comunidad de refugiados que hospedan, apuntando a que se debe incrementar la ayuda a estos países y empezar a trabajar en las condiciones para permitir el regreso a Siria de los desplazados.



La petición de los países de acogida ha llegado en la primera jornada de la 5ª Conferencia de Bruselas centrada en el futuro de Siria, que busca movilizar fondos para dar apoyo a los refugiados sirios cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra. Esta primera jornada ha servido para lanzar el debate aunque hasta este martes no se conocerá la cantidad total movilizada.



El ministro jordano de Desarrollo Social, Ayman Mufleh, ha puesto el énfasis en que la situación de los refugiados plantea "muchos desafíos" y ha recordado que el año pasado se cubrieron solo el 50% de financiación para colmar las necesidades de esta comunidad en su país. A esto, se añade la crisis que representa el coronavirus, ante la cual Jordania es el primer país que está ofreciendo vacunación a los refugiados.



Por parte de Turquía, el viceministro de Familia, Trabajo y Asuntos Sociales, Mehmet Bagli, ha coincidido en que la pandemia complica la situación de los refugiados sirios. "Los temas migratorios no pueden ser abordados por un solo país, debemos atajar los temas de forma global y la gestión por parte de un solo territorio no es suficiente", ha reclamado, haciendo un llamamiento a nivel internacional.



En este sentido, ha alabado la intención de la UE de abordar con Turquía la renovación del acuerdo migratorio y ha reclamado que la ayuda internacional se centre en las comunidades de acogidas, pero también en promover la vuelta segura de los sirios a su país.



Líbano, el país que más refugiados ha acogido en porcentaje con su población, su ministro de Asuntos Sociales, Ramzi Mcharrafieh, ha defendido la gestión libanesa, indicando que trabaja en un plan para aumentar la protección social de los más vulnerables sin atender a su nacionalidad, algo que servirá para que "nadie se quede atrás".



BRUSELAS ALERTA DE LA CRISIS ALIMENTARIA



Por parte de la Comisión Europea ha participado el responsable de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, quien ha puesto el focos sobre la inseguridad alimentaria y la necesidad de asistencia humanitaria dentro de Siria.



"El precio de productos básicos ha subido un 236% y hasta el 60% sufre inseguridad alimentaria en Siria y la situación del coronavirus solo ha agravado la situación", ha apuntado Lenarcic.



El comisario esloveno ha recalcado que más de dos millones de sirios son dependientes de la ayuda humanitaria, por ello ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios locales y permitir el acceso humanitario a las zonas más sensibles.