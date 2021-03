Santiago Moreno y Duván Vergara devuelven la confianza al América de Cali

En la imagen, el jugador Duván Vergara (i), de América de Cali. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Bogotá, 28 mar (EFE).- Los tantos de los extremos Santiago Moreno, una de las fulgurantes promesas colombianas, y de Duván Vergara le dieron este domingo el triunfo 0-2 al América de Cali sobre el colista Alianza Petrolera y le devolvieron la confianza al bicampeón en la decimoquinta jornada del Torneo Apertura.

Durante la jornada, el Atlético Nacional mantuvo el liderato tras igualar 0-0 con el Independiente Medellín en un partido que estuvo protagonizado por el VAR, mientras que Millonarios respiró y cortó el impulso del Atlético Bucaramanga con un triunfo 2-1 en el estadio El Campín de Bogotá.

Este fin de semana, el Envigado igualó 0-0 con el Deportes Tolima, el Pereira no pasó del 0-0 con La Equidad, Patriotas venció 2-1 al Águilas Doradas y el Once Caldas rompió una racha de nueve jornadas sin ganar con una contundente victoria 4-2 sobre el Boyacá Chicó, mientras que el lunes se enfrentarán el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali para cerrar la fecha.

Estas fueron las claves de la jornada:

UN TRIUNFO REFRESCANTE

El América consiguió un triunfo refrescante tras dos jornadas consecutivas sin ganar y en las que mostró un rendimiento por el que el técnico Juan Cruz Real fue blanco de críticas.

Los caleños fueron superiores al Alianza Petrolera, que ocupa el último lugar con cuatro puntos y aún no ha podido ganar en el torneo, y se llevaron tres unidades valiosas que los ubican en el noveno lugar y mantienen vivas sus aspiraciones de meterse entre los ocho clasificados a la siguiente fase.

EL PROTAGONISMO DEL VAR

El 'Clásico Paisa' estuvo muy reñido y luchado en la mitad de la cancha y mantuvo ese ritmo hasta que hubo una escena controversial porque el sistema tecnológico del VAR falló cuando el árbitro Mario Herrera debía revisar una jugada en la que podía expulsar a Alex Castro por una agresión sobre el rival en el minuto 70.

Tras esa jugada, el técnico Guimaraes sacó a Castro por Deinner Quiñones, el juez no pudo mirar la jugada en la pantalla y el partido siguió pese a la polémica.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene como líder de la liga colombiana con 28 puntos, mientras que el Medellín se estancó en el sexto puesto con 25 unidades.

MILLONARIOS Y TRES PUNTOS VITALES

El Millonarios consiguió un triunfo que lo ubica bien en la tabla de posiciones y en el que jugadores como el juvenil Emerson Rodríguez, que había bajado su nivel en las últimas semanas, mostraron un rendimiento destacado que le permitió a los bogotanos imponerse al equipo de Luis Fernando Suárez.

El propio Rodríguez abrió el marcador en el minuto 19, mientras que el delantero Álvaro Meléndez igualó al 39 con complicidad del guardameta local Juan Moreno.

Sin embargo, Millonarios, que hizo figura al portero Juan Camilo Chaverra del Bucaramanga, consiguió el 2-1 definitivo al 72 cuando Jader Valencia, quien regresó este año a Colombia del fútbol francés, mandó el balón al fondo de la red en el primer balón que tocó.

UN EMPATE SUFRIDO

El Independiente Santa Fe se llevó un punto de su visita al Junior en Barranquilla, un duelo en el que los locales sufrieron en los últimos minutos por la expulsión del lateral izquierdo Gabriel Fuentes.

Los anfitriones se fueron en ventaja al primer minuto en una gran jugada colectiva que Miguel Borja mandó al fondo de la red y la igualdad de Santa Fe llegó media hora después con un derechazo del centrocampista Daniel Giraldo que llegó hasta el área para vencer la resistencia de Sebastián Viera.