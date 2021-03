Salud.-Desarrollan una nueva formulación basada en las plaquetas para una terapia combinada contra el cáncer

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Investigadores del Instituto de Ingeniería de Procesos (IPE) de la Academia de Ciencias de China y de la Universidad de la Academia de Ciencias de China (UCAS) han desarrollado una nueva formulación basada en plaquetas que ha demostrado potentes efectos terapéuticos contra el cáncer en modelos murinos, según publican en la revista 'Science Advances'.



Los científicos utilizaron las características de agregación y activación de las plaquetas para abordar los problemas de focalización tumoral y penetración intratumoral. Al llevar nanopartículas fototérmicas e inmunoestimuladores, esta formulación biomimética también consigue una terapia combinada eficaz contra múltiples tipos de cáncer.



Recientemente, la terapia fototérmica (TFT) ha atraído una atención creciente. Aunque es prometedora, la administración eficiente de la TFT sigue enfrentándose a una serie de problemas. La acumulación de fotosensibilizadores, específicamente en los sitios del tumor, y la subsiguiente penetración intratumoral están restringidas para la mayoría de las terapias anticancerígenas, debido a la heterogeneidad del cáncer y a la compacta matriz extracelular.



Como nuevo tipo de vector de entrega, las plaquetas han demostrado su capacidad para entregar la carga a los sitios del tumor a través de varios mecanismos, lo que sugiere que son candidatos razonables para la orientación del tumor y la penetración intratumoral.



La hipertermia puede inducir a las células tumorales a liberar antígenos. Esta respuesta no sólo revela la relación inherente entre los mecanismos subyacentes de la TFT y la inmunoactivación, sino que también fomenta la combinación de la TFT y la inmunoterapia para mejorar la terapia contra el cáncer.



En esta nueva formulación basada en plaquetas, las nanopartículas fototérmicas y los inmunoestimuladores se integraron de forma sencilla, suave y eficiente en las plaquetas.



"La eficiencia de conversión fototérmica de esta novedosa nanopartícula fototérmica alcanzó el 69,2%. Así, la irradiación de luz infrarroja cercana (LIC) de baja potencia puede generar suficiente hipertermia local", afirma el profesor TIAN Zhiyuan, de la UCAS.



Las plaquetas biomiméticas funcionaban como centinelas circulantes en el torrente sanguíneo y tenían una respuesta sensible al daño vascular. Como resultado, una parte de ellas actuó como punta de lanza para cebar la adhesión en las células endoteliales vasculares defectuosas del tumor.



Tras la irradiación con LIC de baja potencia, la hipertermia local provocó un daño vascular agudo, que posteriormente indujo una cascada de agregación de las plaquetas reforzadas para formar un arsenal de puntería in situ.



Posteriormente, se generaron proplaquetas de tamaño nanométrico (nPLT) sobre estas plaquetas activadas. "Observamos que las nPLTs transmitían la carga al tejido tumoral profundo, ampliando el área de ataque", señala el profesor WEI Wei, del IPE.



Tras la ablación del tumor inducida por la terapia fototérmica, el inmunoestimulador aumentó la inmunogenicidad de los antígenos asociados al tumor liberados, lo que indujo aún más la respuesta inmunológica del organismo para atacar los tumores residuales, metastásicos y recurrentes.



La investigación demostró potentes efectos terapéuticos con la irradiación NIR de baja potencia en nueve modelos murinos diferentes y, sobre todo, en un sofisticado modelo basado en plaquetas humanas, ratones humanizados y xenoinjertos tumorales derivados de pacientes (PDX).



"Estos resultados son muy prometedores para la utilización de esta novedosa plataforma biomimética de plaquetas en terapias anticancerosas de alto rendimiento y combinadas", afirma el profesor MA Guanghui, del IPE.