Rusia.- Un aliado del opositor ruso Alexei Navalni acusa al Kremlin de detener a su padre por motivos políticos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Iván Zhdanov, aliado del líder opositor ruso Alexei Navalni, ha acusado este lunes al Kremlin de detener a su padre, arrestado por supuesta corrupción, por motivos políticos.



Zhdanov, que se encuentra al frente de la Fundación Anticorrupción de Navalni, ha dicho que su padre se encuentra detenido a la espera de que se celebre el juicio en su contra en el sur de Rusia.



Yury Zhdanov, de 66 años, ha sido acusado de recomendar una vivienda oficial a una familia que ya había recibido este tipo de ayudas con anterioridad, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.



Su hijo ha matizado, sin embargo, que las autoridades no han hallado indicios de que se cometiera delito alguno en su caso. "No tengo dudas de que se trata de un caso que está relacionado con mis actividades", ha dicho.



"Putin ha decidido mostrarse tal y como es", ha aseverado. En caso de ser hallado culpable, su padre podría pasar cuatro años en prisión por abuso de poder, lo que podría llevar, tal y como ha dicho Zhdanov, a la "pérdida de la poca salud que le queda".