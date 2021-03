29/03/2021 Rocío Flores llega a Madrid con el apoyo de Olga Moreno . MADRID, 29 (CHANCE) Viviendo uno de los momentos más delicados de su vida tras la emisión de la docu serie de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores llega a la capital madrileña para realizar algunas gestiones y lo hace acompañada por Olga Moreno.Sin duda alguna la maravilosa relación entre Rocío y Olga es algo de lo que han hecho gala ambas desde siempre y por ello siguen disfrutando de su relación al margen del terrible sufrimiento que ha revelado Rocío Carrasco después de más de 25 años de silencio. Visiblemente cansada y agobiada por la presión de la prensa, la joven prefiere no explicar cuál será su postura tras conocer los motivos por los cuales su madre no ha intentando contactar con ella desde hace años.Intentando mantenerse en un segundo plano, Olga sigue adelante con sus planes de participar en 'Supervivientes' donde seguramente podamos conocer de primera mano cuál es su versión de los hechos tras la acusación de maltratador por parte de Rocío Carrasco hacia Antonio David Flores. Aunque por el momento Rocío no se ha posicionado, son muchas las informaciones que apuntan a que la joven podría estar pensando en ponerse en contacto con su madre, un paso que su padre no terminaría de entender. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Viviendo uno de los momentos más delicados de su vida tras la emisión de la docu serie de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores llega a la capital madrileña para realizar algunas gestiones y lo hace acompañada por Olga Moreno.Sin duda alguna la maravilosa relación entre Rocío y Olga es algo de lo que han hecho gala ambas desde siempre y por ello siguen disfrutando de su relación al margen del terrible sufrimiento que ha revelado Rocío Carrasco después de más de 25 años de silencio. Visiblemente cansada y agobiada por la presión de la prensa, la joven prefiere no explicar cuál será su postura tras conocer los motivos por los cuales su madre no ha intentando contactar con ella desde hace años.Intentando mantenerse en un segundo plano, Olga sigue adelante con sus planes de participar en 'Supervivientes' donde seguramente podamos conocer de primera mano cuál es su versión de los hechos tras la acusación de maltratador por parte de Rocío Carrasco hacia Antonio David Flores. Aunque por el momento Rocío no se ha posicionado, son muchas las informaciones que apuntan a que la joven podría estar pensando en ponerse en contacto con su madre, un paso que su padre no terminaría de entender.