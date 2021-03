Reflotan parte del Ever Given, que sigue varado en Suez

SUEZ, Egipto (AP) — Los ingenieros lograron “reflotar parcialmente” el lunes el enorme buque carguero que sigue bloqueando el tráfico en el Canal de Suez, según dijo una empresa que presta servicios al canal sin dar más detalles sobre cuándo se liberaría el barco.

Imágenes por satélite de MarineTraffic.com mostraban que el bulbo de proa del barco, que se había clavado de lleno en el lado este del canal, se había liberado. Sin embargo, aún estaba varado. La proa ya no estaba clavada en la orilla y la popa se había desplazado hasta el centro del canal, según los datos de satélite.

El Ever Given se quedó atorado hace casi una semana en el crucial paso marítimo, creando un enorme atasco de tráfico. El bloqueo ha costado unos 9.000 millones de dólares diarios al comercio global y presionado unas cadenas de suministro ya castigadas por la pandemia del coronavirus.

Al menos 367 embarcaciones, que llevaban desde petróleo a ganado, seguían esperando para pasar por el canal, mientras docenas más tomaban la ruta alternativa en torno al Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, lo que añadía unas dos semanas de viaje y amenazaba con causar retrasos en las entregas.

La liberación parcial del buque se produjo tras grandes esfuerzos por desplazar la embarcación con 10 remolcadoras con la pleamar de las mareas vivas, explicó Leth Agencies, que subió el nivel del agua en el canal y las esperanzas de lograr un avance. En medios sociales circulaban videos que parecían mostrar cómo las remolcadoras en el canal hacían sonar sus sirenas en celebración cuando lograron apartar al Ever Given de la orilla, el avance más significativo hasta ahora.

El teniente general Osama Rabei, responsable de la Autoridad del Canal de Suez, confirmó que se había reflotado en parte el barco tras las maniobras. Los trabajadores habían alineado casi por completo el buque y la popa se había desplazado 102 metros (335 pies) alejándose de la orilla del canal.

Durante la noche, varios barcos habían dragado hasta 27.000 metros cúbicos de lodo y arena alrededor del barco. Otra potente remolcadora, la Carlo Magno, llegó el lunes al lugar para sumarse a los esfuerzos.

Aunque el buque es vulnerable a sufrir daños en su posición actual, Shoei Kisen Kaisha Ltd., la firma propietaria del Ever Given, restó importancia a esas preocupaciones y señaló el lunes que el motor del barco es funcional y podrá completar su ruta con normalidad cuando sea liberado. No estaba claro si el carguero, con bandera panameña y de propiedad japonesa y que transporta mercancías entre Asia y Europa, se dirigiría a su destino original de Rotterdam o si tendría que detenerse en otro puerto para hacer reparaciones.

Los propietarios y operadores del Ever Given no respondieron en un primer momento a peticiones de comentarios sobre los progresos del lunes.

Los operadores navieros no dieron un plazo estimado para reabrir el canal, por donde pasa el 10% del comercio global, incluido el 7% del petróleo del mundo. Unos 19.000 barcos pasaron por allí el año pasado, según las autoridades del canal.

Millones de barriles de crudo y gas natural licuado pasan por la arteria desde el Golfo Pérsico a Europa y Norteamérica. También pasan por Suez los productos hechos en China que se envía a Europa, como ropa, muebles y productos básicos de supermercado. La alternativa es tomar un desvío de 5.000 kilómetros (3.100 millas) por el Cabo de Buena Esperanza.

El bloqueo sin precedentes ha amenazado con afectar a las entregas de gas y petróleo a Europa desde Oriente Medio y planteado el temor a largas demoras, desabastecimiento de productos y costes adicionales para los consumidores.

Las autoridades del canal se han esforzado por liberar el buque con remolcadoras y dragando el canal, pese a que los analistas advertían que el barco, de 400 metros de eslora y con un peso de 220.000 toneladas, podría ser demasiado pesado para ello. Mientras se cierra la ventana de las grandes mareas provocadas por la Luna esta semana, crece el temor a que las autoridades se vean obligadas a aligerar el carguero retirando sus 20.000 contenedores, una operación compleja que requeriría equipamiento que no hay en Egipto. Eso podría tomar días o semanas.

DeBre informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.