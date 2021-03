Puerto Rico mejora la velocidad de vacunación pero suben los ingresados por covid

Fotografía sin fecha cedida por la Guardia Nacional de Puerto Rico donde aparece una mujer mientras recibe una dosis de la vacuna contra el coronavirus en San Juan, Puerto Rico. EFE/Guardia Nacional de Puerto Rico

San Juan, 29 mar (EFE).- Mientras Puerto Rico llega al millón de vacunas administradas contra la covid-19, las cifras de contagiados y hospitalizaciones siguen en ascenso, lo que ha despertado la preocupación de las autoridades sanitarias de la isla.

El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, se declaró este lunes "preocupado" con las cifras suministradas por su departamento y el aumento de la cantidad de pacientes hospitalizados por el virus, que este lunes alcanzó los 203, lo que supone más de diez que ayer y de 20 en comparación con hace poco más de una semana.

Se trata de 187 adultos y 16 menores de edad.

En declaraciones a la emisora local de radio WKAQ-580, el secretario de Salud recordó que todo el "mundo tiene que continuar con la mascarilla, todo el mundo tiene que continuar con el distanciamiento físico, todo el mundo tiene que continuar con evitar aglomeraciones".

"Las hospitalizaciones subieron este día y eso me preocupa. Sabemos que hay variantes del virus ya en la isla, osea que tenemos que ser prudentes, sobre todo de cara a la Semana Santa que sabemos que todo el mundo quiere disfrutar de Puerto Rico", dijo Mellado.

A su vez, afirmó que con la llegada de las vacaciones de Semana Santa "se puede disfrutar de Puerto Rico, pero se puede disfrutar con la mascarilla y evitando la aglomeración" de personas.

UN MILLÓN DE VACUNAS ADMINISTRADAS

Este domingo, Puerto Rico, que tiene unos 3,2 millones de habitantes, llegó a un millón de vacunas administradas contra la covid-19.

"A día de hoy evitamos 27 muertes y 4.906 casos positivos. Vamos a seguir atendiendo a esta población (la mayor de 65 años) y vamos a evitar 135 muertes de personas mayores de 65 años. Lo que siempre le recuerdo a la gente es que más del 90% de las fatalidades y casos complicados es esa población", aseguró en sus declaraciones a WKAQ.

Las personas de entre 60 a 69 años son el grupo de edad que más vacunas ha recibido.

Por último se mostró convencido de que el esfuerzo de vacunación "no se va a acabar hasta que el último puertorriqueño esté vacunado y eso es lo importante".

DESPUÉS DE SEMANA SANTA 130.000 VACUNAS SEMANALES

A su vez, indicó que después de Semana Santa está previsto que lleguen a la isla alrededor de 130.000 vacunas semanales.

"Esa cantidad de 130.000 vacunas va a llegar a Puerto Rico constantemente y va a aumentar porque el presidente Biden ha dicho que para mayo quiere a todo el mundo vacunado", dijo.

Los datos proporcionados este lunes por el Departamento de Salud también revelan que hay 1.058 casos sospechosos positivos de la covid-19, que sitúan esta cifra en los 97.115, mientras que hay 236 probables más siendo el número total en este apartado de 9.206.

Los casos confirmados son 97.282, tras 278 adicionales reportados en el informe de este lunes.

El número de adultos conectados a un respirador por causa de la covid-19 es de 23, frente a los 21 reportados ayer.

Mientras este lunes no se han reportado cifras adicionales de fallecidos, desde el inicio de la pandemia han muerto 2.112 personas.

Hace cuatro días la Coalición Científica que nombró al asumir el poder el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, confirmó un "repunte preocupante" del virus en Puerto Rico.

El grupo de científicos apuntó que el 15 por ciento de los casos nuevos de la covid-19, han sido personas con edades vulnerables y ha advertido que Puerto Rico no está cerca de llegar al nivel necesario para la inmunidad de rebaño".