Portaltic.-El teletrabajo y la automatización de procesos, ejes de la reducción de costes para las empresas en 2021

29/03/2021 El teletrabajo y la automatización de procesos, ejes de la reducción de costes para las empresas en 2021. La apuesta por el trabajo a distancia y la automatización de procesos se están convirtiendo en los ejes de la reducción de costes para las empresas en 2021, según pone de manifiesto el informe '¡Déjate de predicciones!', realizado por HP, Digital Biz, LARSEN Digital Leaders y Quint, que analiza una encuesta en la que han participado más de 500 directivos.



En este contexto de pandemia, que deja a España ante su mayor reto económico en las últimas décadas, las empresas replantean sus estrategias para reducir costes y recuperarse de la crisis. Según este estudio, solo el 14,07 por ciento de las compañías estarían planteando estrategias de tipo "defensivo", como la reducción de 'staff' o la externalización. El porcentaje restante está planteando alternativas que tienen a la tecnología como protagonista.



Así, un 44,36 por ciento está articulando una estrategia de potenciación del trabajo a distancia a la vez que aplica una reducción de costes en sus sedes físicas, mientras que un 20,21 por ciento prioriza la digitalización y automatización de procesos como herramienta de productividad. En este último punto destaca el sector de 'Oil & Gas', con un 40 por ciento de directivos apostando por este camino, y el de la banca y seguros (26,67 por ciento), muy por encima del sector 'retail' (13,64 por ciento).



"Sin duda, la ayuda de los fondos Next Generation de la UE es un impulso definitivo para la adopción de este tipo de decisiones, y parece que dichos fondos están ya condicionando favorablemente las decisiones de los directivos de las empresas españolas", detalla el informe.



UNA BUENA EXPERIENCIA AL TRABAJAR EN REMOTO



El 75,92 por ciento de los participantes en el estudio consideran que la respuesta de su empresa ante la necesidad de trabajar en remoto ha sido buena o muy buena, y únicamente el 4,82 por ciento considera que su empresa ha reaccionado inadecuadamente. "Un año después de este momento, podemos aseverar que si la respuesta no hubiera sido de este calibre, el colapso económico podría haber sido mucho mayor", añade el documento.



Teniendo en cuenta las respuestas únicamente del segmento de gran empresa, se observa que este porcentaje se eleva hasta el 85,64 por ciento, mientras que en pequeña empresa se reduce hasta el 64,82 por ciento. De esta forma, el informe concluye que el tamaño de las compañías está marcando ciertas barreras en términos de "solvencia tecnológica".



El estudio también realiza este mismo ejercicio atendiendo a los sectores de actividad. En la parte alta de la tabla se encuentra al sector de 'hospitality', con una ratio de satisfacción del 81,82 por ciento, mientras que en 'retail' se queda en un 49,9 por ciento, muy por debajo de la media.



INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA



Otro punto muy importante a la hora de afrontar la situación actual es la inversión en tecnología por parte de las compañías. En este punto, lo primero que llama la atención es el alineamiento entre lo que declaran los responsables de la dirección general y financiera y los CIO de las empresas, coincidiendo en la apuesta por las herramientas de trabajo remoto, modelos 'cloud' y la ciberseguridad.



En concreto, según la dirección general de las empresas, el 25,96 por ciento de las inversiones en tecnología irán destinadas a reforzar el trabajo remoto, el 17,31 por ciento a conseguir mayor flexibilidad y rapidez a través del 'cloud', y el 10,58 por ciento a ciberseguridad (con la misma cifra por parte de automatización). Agendas y respuestas similares se encuentran en lo que declaran los CIO ante esta cuestión.



Atendiendo a estos datos, junto a los de la estrategia de costes, los responsables del informe apuntan a "una foto consistente y razonablemente prometedora ante el reto de crear una economía más eficiente y de mayor valor añadido". Sin embargo, la duda se cierne sobre otros elementos que probablemente hubieran sido objeto de inversiones tecnológicas este año de no ser por la coyuntura actual.



El gran protagonista de este capítulo es el 5G. Únicamente el 5,38 por ciento de los CEO planea invertir en 5G en 2021, mientras ese resultado se queda en un 7,21 por ciento en el caso de los CIO. "Teniendo en cuenta la gran palanca que, junto con la seguridad, será el 5G en la transformación de nuestras vidas a nivel personal y empresarial, probablemente sea un precio que debamos pagar a medio plazo a cambio del inevitable foco en el corto plazo", concluye.



REPENSANDO LA ESTRATEGIA CORPORATIVA



Este estudio también llega a la conclusión de que tres de cada cuatro compañías en España están "repensando profundamente su estrategia corporativa". Tener integrada la sostenibilidad y la crisis climática en la cultura empresarial es el factor más importante entre los 'millennials', con un 15,76 por ciento de los participantes en el estudio. Sectorialmente, este factor se dispara hasta un 25 por ciento en 'Oil & Gas' y se reduce hasta un 10,78 por ciento en banca y seguros.



Por otra parte, el 55,84 por ciento de las organizaciones que han participado en el estudio han asegurado que van a reclutar personas con habilidades directamente aplicables al momento de transformación que se está viviendo. El 32,65 por ciento pedirá a sus nuevos empleados que sean resilientes, flexibles y adaptables, y el 22,19 por ciento reclutará personas con destrezas relacionadas con la negociación y la resolución de problemas.



"Que las proyecciones macroeconómicas se cumplan, mejoren o incluso empeoren depende de las decisiones que los directivos de compañías de todos los tamaños y sectores adopten cada día durante 2021. En este ámbito, los resultados de este estudio son una muy buena medición de temperatura en cuanto a la dirección que están tomando estas decisiones. La luz que nos ofrecen estos datos podrá empezar a mostrarnos si la actual catarsis va a facilitar cambios tan necesarios como la transformación del modelo productivo o la emergencia de nuevos sectores de alto valor añadido, que pueden servir de tractor de crecimiento", ha señalado Javier Morgado, Managing Partner para Iberia de Quint.