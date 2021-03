El portacontenedores "Ever Given", de 400 metros de eslora que está atravesado en el Canal de Suez desde hace casi una semana, ha "girado" pero todavía no flota, declaró este lunes a la AFP un portavoz de Shoei Kisen, la empresa japonesa propietaria del navío.

El portacontenedores de más de 200.000 toneladas está "bloqueado en un ángulo de 30 grados" con relación a la orilla del canal, agregó el portavoz que precisó que el "Ever Given" había "girado" pero que todavía "no flotaba".

nf/sah/mac/zm