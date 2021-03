Plus Ultra retoma los vuelos entre España y Perú a partir del 12 de abril

Un avión de la aerolínea Plus Ultra. EFE/EDUARDO CAEVRO/Archivo

Madrid, 29 mar (EFE).- La compañía Plus Ultra Líneas Aéreas ha anunciado este lunes que retomará de forma escalonada sus vuelos entre España y Perú a partir del próximo 12 de abril, cumpliendo con todos los estándares de mantenimiento y seguridad exigidos por la pandemia.

Según informa en una nota de prensa, la aerolínea, que ya tiene tres de los aviones de su flota operativos, hará las rutas Madrid-Lima y Lima-Madrid los días 12 y 26 de abril, mientras que en mayo y junio será todos los lunes con una frecuencia semanal, y a partir de julio, contará con dos vuelos a la semana (lunes y viernes).

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con una inyección de 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Esta ayuda, la segunda a una línea aérea tras la de Air Europa, ha suscitado las criticas tanto de algunos de sus competidores como de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española "no estratégica" con gran peso de capital venezolano y panameño.