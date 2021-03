Piden ayuda a bañistas de Florida en temporada de desove de tortugas marinas

Fotografía de archivo de dos tortugas marinas caminan sobre la arena hacia las olas. EFE/Carlos de Saá/Archivo

Miami, 29 mar (EFE).- La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna (FWC, en inglés) de Florida (EE.UU.) dijo este lunes que se espera la llegada de miles de tortugas marinas a las playas de las costas del estado con el comienzo de la temporada de desove, por lo que instó a los bañistas a que respeten las áreas marcadas y protejan los nidos.

La institución recordó la importancia de mantener limpias las playas y retirar cualquier objeto que pueda ser un obstáculo en el camino o desorientar a las tortugas marinas que llegan para anidar.

Subrayan los expertos que, dado que las tortugas anidan por la noche, es primordial no tomarles fotos con flash ni utilizar luces brillantes que puedan desorientarlas y confundirlas.

"Como bañistas, todos podemos hacer nuestra parte para ayudar a las tortugas marinas a sobrevivir", señaló en un comunicado Robbin Trindell, director del programa de control de tortugas marinas de la FWC.

Trindell hizo hincapié en la necesidad de "mantener las playas oscuras y despejar el camino al final del día", así "podemos ayudar a garantizar que estos increíbles animales sigan regresando a nuestro hermoso estado".

Los bañistas pueden ayudar a estos quelonios "desechando adecuadamente la basura, llenando los agujeros que encuentren en la arena y guardando los cubos y juguetes de playa", precisó.

Alertó sobre el peligro que entraña el "hilo de pescar" tirado en la arena o en la orilla, ya que "puede ser mortal para las tortugas marinas y otros animales salvajes".

Asimismo, los bañistas o visitantes deben evitar el uso de linternas o teléfonos celulares en la playa por la noche.

Cualquiera que viva o visite las playas de Florida puede hacer su aportación en beneficio de las tortugas "apagando las luces o cerrando las cortinas de su casa después del anochecer", para que las tortugas anidadoras "no tengan molestias cuando lleguen a la costa y las crías no se desorienten cuando salgan de sus nidos".