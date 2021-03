PETRÓLEO-Barril sube por expectativas de que OPEP mantenga producción estable

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autora y procedencia, antes LONDRES)

Por Stephanie Kelly

NUEVA YORK, 29 mar (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el lunes después de que Reuters informó que Rusia apoyaría una producción estable de petróleo de la OPEP+, antes de una reunión con el grupo de productores a finales de esta semana.

* Los futuros habían caído al principio de la sesión por la noticia de que se había reflotado el buque portacontenedores en el Canal de Suez que había bloqueado el tráfico durante casi una semana.

* El petróleo Brent subió 41 centavos, o un 0,63%, a 64,83 dólares el barril. El crudo estadounidense WTI ganó 59 centavos, o un 0,97%, a 61,56 dólares el barril.

* Rusia apoyará que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantengan la producción estable en mayo, pero al mismo tiempo buscará aumentar levemente su producción para satisfacer la creciente demanda estacional, según una fuente familiarizada con la posición de Rusia.

* Fuentes habían dicho a Reuters la semana pasada que esperaban una decisión similar a la de la última reunión cuando la OPEP+ se reúna el 1 de abril para decidir la política de producción.

* La producción rusa de petróleo y gas condensado aumentó a 10,22 millones de barriles diarios (bpd) en el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de marzo, frente a los 10,1 millones de bpd de febrero, dijeron a Reuters dos fuentes del sector familiarizadas con los datos, lo que coincide en líneas generales con los planes de Moscú.

* En el Canal de Suez, las imágenes en directo de una cadena de televisión local mostraban al barco Ever Given rodeado de remolcadores moviéndose lentamente en el centro del canal el lunes.

* Sin embargo, las interrupciones en el sector del transporte marítimo mundial podrían tardar semanas y posiblemente meses en solucionarse, según compañías de transporte de contenedores.

* "El mercado no tardará en darse cuenta de que, a pesar de las noticias positivas, aunque Ever Given abandone el Canal en pocos días, hay que esperar algunos efectos residuales", dijo Louise Dickson, analista de mercados petroleros.

* Limitando las ganancias de los precios, algunos países europeos que luchan contra el aumento de las infecciones de COVID-19 han reforzado las restricciones, y la demanda de combustible en todo el continente sigue siendo débil.

