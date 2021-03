Paraguay registra un nuevo récord de muertos por coronavirus con 60 fallecidos

Paraguay inició este sábado una vuelta a la cuarentena estricta que se prolongará durante toda la Semana Santa, hasta el domingo 4 de abril. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 28 mar (EFE).- Paraguay registró este domingo un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, con 60 fallecidos en las últimas horas, con lo que el número de decesos a causa de esta enfermedad se situó en 4.063, según el reporte del Ministerio de Salud.

En las últimas 24 horas, de las 6.477 muestras procesadas, 2.058 resultaron positivas, con lo que la cifra de contagios desde marzo de 2020 hasta la fecha es de 208.655 casos.

La cartera sanitaria también informó de un aumento de las hospitalizaciones, que pasaron de los 2.170 pacientes del sábado a 2.192 este domingo.

No obstante, se redujo el número de personas en terapia intensiva, al pasar de 423 a 407 en las últimas horas.

Los 1.605 recuperados de las últimas horas hacen que el número de personas que han superado el coronavirus en el país ascienda a 170.802.

Paraguay inició este sábado una vuelta a la cuarentena estricta que se prolongará durante toda la Semana Santa, hasta el domingo 4 de abril.

El Gobierno paraguayo adoptó esta medida para tratar de frenar el ritmo de contagios y evitar la propagación del virus por el resto del país con los desplazamientos en Semana Santa, ya que el sistema sanitario se encuentra desbordado por el número de hospitalizaciones.

No obstante, centenares de personas se trasladaron a otros puntos del país durante todo el viernes, antes de que entraran en vigor las restricciones.

Los ciudadanos solo tienen permitido realizar desplazamientos indispensables entre las 5 y las 20 horas.

Los comercios esenciales, como farmacias y supermercados, podrán operar con normalidad estos días, mientras que los comercios no esenciales y los locales gastronómicos solo podrán funcionar con reparto a domicilio.