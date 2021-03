Mipymes paraguayas confían en la vuelta a la actividad tras cuarentena

Un hombre permanece sentado fuera de un local comercial con aviso de "se alquila", el 20 de noviembre de 2020, en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 29 mar (EFE).- El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), Luis Tavella, expresó este lunes la confianza del gremio en volver a la actividad el 5 de abril, tras finalizar la cuarentena impuesta por el Gobierno para la Semana Santa.

"El país va a volver a reactivar el 5, a no ser que ocurra algo", expresó Tavella en alusión a que en los próximos días haya un aumento de contagios de coronavirus, y tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y ministros del Ejecutivo.

Tavella insistió en que la propagación no se da en los ambientes de trabajo, sino en las reuniones sociales, por lo que pidió al Gobierno endurecer los controles para asegurarse de que la ciudadanía cumple las medidas en vigor.

También se refirió a los problemas que atraviesa el sector tras un año de pandemia y señaló que los préstamos resultan insuficientes.

"La gente ya no puede más acceder a nuevos créditos, lo que necesitamos es trabajar", recalcó a los medios

Al respecto, Tavella sugirió la conformación de mesas de trabajo y la adopción de planes a largo plazo con vistas a 12 meses como mínimo, y con carácter más económico que político.

El sector terciario fue uno de los más castigados por la pandemia en 2020, como mostraron los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) publicados la semana pasada.

La economía paraguaya registró una caída del 0,6 % el año pasado, una cifra mejor de la esperada, ya que las proyecciones auguraban un retroceso del 1 %.

Paraguay se encuentra en una cuarentena total desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril para tratar de controlar los contagios durante la Semana Santa y dar un respiro al saturado sistema sanitario.

Los ciudadanos solo tienen permitido en ese periodo realizar desplazamientos indispensables entre las 5 y las 20 horas, mientras que los comercios no esenciales y los locales gastronómicos solo podrán funcionar con reparto a domicilio.

Ello tras varias semanas de aumento progresivo de contagios que tienen ocupadas las salas respiratorias y de terapia intensiva de la precaria red pública de salud.

El país registró la noche de este domingo un nuevo récord de muertes diarias, con 60 fallecidos, con lo que el número de decesos se situó en 4.063 y en 208.655 el acumulado de contagios desde que hace un año se detectaron los primeros casos.