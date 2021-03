Ministro de Exteriores de Brasil renuncia por fracaso de vacunas

Ernesto Araujo

(Bloomberg) -- El ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, presentó su renuncia luego de recibir presión de parte de los legisladores por la fallida estrategia del país para adquirir vacunas y contener la pandemia.

Araujo ofreció su renuncia el lunes, según tres funcionarios del Gobierno familiarizados con el asunto que se negaron a ser identificados porque no se ha anunciado una decisión. La situación del controvertido ministro, aliado del presidente Jair Bolsonaro, es irreversible y el Gobierno está discutiendo posibles reemplazos, indicaron.

La oficina de Bolsonaro y el Ministerio de Exteriores no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

Araujo enfureció a legisladores y líderes empresariales por la tensión con China, el mayor proveedor de Brasil, tanto de insumos para vacunas covid-19 como de dosis listas para ser aplicadas. China también es el principal socio comercial de Brasil.

Muchos legisladores lo culparon por los retrasos en los envíos de insumos de vacunas desde China, lo que dicen que ayuda a explicar por qué Brasil se ha quedado atrás de sus pares en la carrera por las dosis.

Mientras tanto, el número de casos de covid-19 ha superado los 12 millones, y hasta ahora más de 300.000 personas han muerto a causa del virus, la cifra de muertos más alta del mundo después de Estados Unidos.

El año pasado, Araujo defendió públicamente a un legislador hijo de Bolsonaro que había culpado a la “dictadura china” de la pandemia mundial del coronavirus. En una publicación de blog, Araujo escribió que“el comunavirus” había llegado y dijo que había un plan en marcha para difundir la ideología comunista a través de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Los legisladores también expresaron su preocupación por que el respaldo de Araujo al expresidente estadounidense Donald Trump y su negación de reconocer la victoria del presidente Joe Biden pudieran socavar las posibilidades de Brasil de obtener excedentes de vacunas de EE.UU.

Los críticos también culpan a Araujo por restar importancia a la creciente deforestación en el Amazonas, misma que ha alimentado el sentimiento anti-Brasil en Europa.

Nota Original:Brazil Foreign Minister Offers to Quit Over Vaccine Failures (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.