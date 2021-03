México y Honduras completan el cartel del fútbol masculino en Tokio 2020

EFE / Francisco Guasco

Madrid, 29 mar (EFE).- México y Honduras certificaron esta madrugada su clasificación y completaron el cartel del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La selección azteca selló su pase al imponerse por 2-0 a Canadá y Honduras dio de nuevo la sorpresa y lo consiguió gracias a su victoria por 2-1 sobre Estados Unidos. Ambas selecciones vuelven a representar a su Confederación tras hacerlo en los Juegos de Río 2016.

El conjunto catracho fue la gran revelación en la cita brasileña, al alcanzar las semifinales. Brasil acabó con su sueño con un 'set en blanco' (6-0) y luego en la lucha por el tercer puesto perdió ante Nigeria en Belo Horizonte por 2-3.

Por contra, México no superó la fase de grupos al acabar tercera del C tras Corea del Sur y Alemania, a la postre subcampeona tras perder en la tanda de los penaltis de la final en el Maracaná ante la Brasil que lideraba Neymar Jr.

Los restantes equipos participantes serán España, Alemania, Francia y Rumanía (Europa, UEFA), Nueva Zelanda (Oceanía, OFC), Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica (África, CAF), Japón (anfitriona), Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia (Asia, AFC), Argentina y Brasil (Conmebol).

El sorteo se llevará a cabo el próximo 21 de abril a las 10:00 horas en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) en el cual se establecerán cuatro grupos de cuatro equipos -con Japón ocupando la primera plaza del Grupo A-, aunque aún se tienen que determinar los bombos.

Esta distribución se elaborará a partir de una clasificación basada en los resultados deportivos obtenidos en los últimos cinco torneos olímpicos de fútbol (tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota).

En la fase de grupos no se podrán enfrentar selecciones de la misma Confederación.

La competición comenzará el 22 de julio en el Sapporo Dome y finalizará el 8 de agosto con la final que se disputará en el estadio Internacional de Yokohama. El Sapporo Dome, el Miyagi Stadium, el estadio Ibaraki Kashima, el Saitama Stadium, el estadio Internacional de Yokohama, en el que se disputará la final, además del Tokio Stadium, conforman las seis sedes en las que se desarrollará el torneo de fútbol masculino.

Hungría es la selección que más veces se ha hecho con la victoria en los Juegos Olímpicos (1952,1964 y 1968), aunque desde que se implantó el actual formato de jugadores en edad sub-23 con un máximo de tres excepciones, la única selección europea que ha vencido ha sido España en Barcelona’92. Nigeria (1996), Camerún (2000), Argentina (2004 y 2008), México (2012) y Brasil (2016, actual campeona) aparecen en el palmarés reciente.