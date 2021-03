Maxwell, la socia de Epstein, acusada de tráfico sexual de menor de 14 años

Epstein fue detenido en julio de 2019 y se suicidó en la celda de la prisión de Manhattan en la que permanecía en agosto de ese mismo año, justo un mes después de que se le acusara formalmente de abusar y explotar a decenas de adolescentes tanto en su mansión de Manhattan (Nueva York) como en su residencia de Palm Beach (Florida) y su propiedad de las Islas Vírgenes. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 29 mar (EFE).- La británica Ghislaine Maxwell, supuesto brazo derecho del magnate financiero Jeffrey Epstein, fue acusada este lunes por primera vez de tráfico sexual de menores por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que asegura convenció a una adolescente de 14 años para mantener relaciones con el empresario y le pagó por ello.

En la acusación federal, presentada en Manhattan, se apunta que en numerosas ocasiones, entre 2001 y 2004, la joven, cuya identidad no ha sido desvelada, dio masajes a Epstein estando desnuda en su residencia de Palm Beach, Florida, que aprovechó para mantener relaciones sexuales con ella.

Se trata de nuevos cargos que van más allá de los que pesaban en contra de Maxwell hasta ahora, en los que se acusaba a la británica de ayudar a Epstein a reclutar niñas y persuadirlas para finalmente abusar de ellas, pero no incluía las alegaciones de tráfico sexual.

La acusación señala que después de que la adolescente le diera masajes a Epstein, Maxwell u otras personas que trabajaban para él le pagaban cientos de dólares en efectivo, y que, además, animaban a la joven a reclutar a otras chicas para que también le proporcionaran masajes sexuales.

La joven habría entonces presentado a varias adolescentes a Epstein y Maxwell, que recibieron, asimismo, pagos de cientos de dólares por los masajes eróticos.

La nueva acusación se produce nueve meses después del arresto de Maxwell en una residencia de New Hampshire, en el estado de Nueva York.

Maxwell ha permanecido en prisión desde julio pasado a la espera de que se celebre su juicio, el próximo 12 de julio, después de que la juez del caso, Alison Nathan, le denegara la libertad bajo fianza alegando que tiene muchos medios para huir, puesto que es hija del empresario editorial británico Robert Maxwell y cuenta además con tres pasaportes.

Epstein fue detenido en julio de 2019 y se suicidó en la celda de la prisión de Manhattan en la que permanecía en agosto de ese mismo año, justo un mes después de que se le acusara formalmente de abusar y explotar a decenas de adolescentes tanto en su mansión de Manhattan (Nueva York) como en su residencia de Palm Beach (Florida) y su propiedad de las Islas Vírgenes.