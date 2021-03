Los futuros caen lastradas por la banca ante preocupación por impagos de fondos

FOTO DE ARCHIVO: Una señal de Wall Street cerca de la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 2019. REUTERS/Brendan McDermid

Por Devik Jain

29 mar (Reuters) - Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caían el lunes después de la subida de Wall Street en la sesión anterior, ya que los grandes bancos se veían presionados por la inquietud sobre el posible contagio de la situación de un fondo norteamericano que no atendió a sus obligaciones de pago para cubrir posibles pérdidas.

Nomura y Credit Suisse advirtieron de pérdidas significativas después de que el fondo estadounidense —Archegos Capital, según fuentes consultadas por Reuters— no realizará un pago de "margin calls" o llamadas de margen, lo que lastraba a las acciones de algunos grandes medios de comunicación estadounidenses y a empresas tecnológicas chinas.

Las llamadas de margen son avisos de un intermediario bursátil —bancos, en muchos casos— indicando a un inversor que se está quedando sin margen en su cuenta, es decir, que las garantías que cubren los riesgos asociados a sus posiciones se han agotado, por lo que es necesario aportar más garantías o asumir las pérdidas latentes.

La noticia ha despertado el temor de que otros bancos puedan estar en proceso de salir también de estas posiciones.

Las acciones de Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Wells Fargo & Co y Morgan Stanley caían entre un 0,8% y un 3,3% en las operaciones previas al mercado.

Las acciones de Discovery Inc subían alrededor de un 5% tras caer un 27% el viernes, mientras las acciones de Tencent Music, que cotizan en Estados Unidos, subían un 4% tras reducirse casi a la mitad su valor la semana pasada.

ViacomCBS, Baidu y VIPShop caían entre un 0,2% y un 1,5%.

"Este incidente recordó a los mercados el lado oscuro del apalancamiento, lo que probablemente llevó a algunos participantes a recortar su exposición al riesgo cerca de los máximos históricos para evitar cualquier pérdida grave si la venta se convierte en una bola de nieve", dijo Marios Hadjikyriacos, analista de inversiones del bróker online XM en Chipre.

Los principales índices de Wall Street subieron el viernes más de un 1% en un repunte a última hora de la sesión, ya que los inversores, interesados por cuadrar sus carteras al final del trimestre, se volcaron en los bancos vinculados a la economía, la energía y los materiales, así como en los valores tecnológicos.

El Dow y el S&P 500 están a menos de un 1% de sus máximos históricos, mientras que el Nasdaq, con un alto componente tecnológico, sigue a un 7,1% de su máximo histórico de febrero.

A las 06:38 a.m. ET, los E-minis del Dow Jones perdían 124 puntos, o un 0,38%, los E-minis del S&P 500 perdían 14,5 puntos, o un 0,37% y los E-minis del Nasdaq 100 perdían 32,75 puntos, o un 0,25%.

(Información de Devik Jain y Medha Singh desde Bengaluru; editado por Maju Samuel; traducido por Tomás Cobos)