LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

Lunes 29 de marzo de 2021

PRIMERA PLANA

MOR-GEN CANAL DE SUEZ-BUQUE ATASCADO

SUEZ, Egipto - Los equipos de salvamento liberaron un colosal buque que detuvo el tráfico por el Canal de Suez, poniendo fin a una crisis que durante casi una semana obstruyó una de las arterias marítimas más importantes del mundo. Por Isabel Debre. 588 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN MEXICO-VIOLENCIA POLICIAL

CIUDAD DE MÉXICO - A la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, que vivía desde hace años en México con visa humanitaria, la policía de la turística localidad de Tulum le partió el cuello, confirma la autopsia. La imagen de Salazar boca abajo, esposada y con la rodilla de una mujer policía en su cuello y ver como su cuerpo, ya cadáver, era colocado en una patrulla, enciende la indignación en redes y la condena de los presidentes de México y El Salvador. Por María Verza y Marcos Alemán. 444 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA LONDRES - Inglaterra inicia la salida de su última cuarentena contra el coronavirus, impuesta a principios de año. Familias y amigos pueden volver a reunirse al aire libre, y muchos deportes se permitían de nuevo. Por Pan Pylas. 468 palabras. AP foto. ENVIADO

-Con: CORONAVIRUS-ALEMANIA: Merkel pide más flexibilidad para combatir la pandemia.

CORONAVIRUS-AFRICA-VACUNAS: Johnson & Johnson enviará hasta 400 millones de dosis de su vacuna COVID-19 a los países africanos

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN VENEZUELA-BANQUERO SUIZO

MIAMI - Otrora un ejecutivo bancario que se daba la gran vid, Matthias Krull responde hoy a acusaciones de lavado de dinero y es el testigo estrella de los investigadores federales de EEUU que intentan desentrañar una red corrupta que malversó miles de millones de dólares procedentes del petróleo en Venezuela y que involucraría a los hijastros de Nicolás Maduro. Por Joshua Goodman. 1260 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN CUBA-AUTOMÓVILES LADA

LA HABANA - Incómodos, gastadores, rústicos. Pese a que sus propietarios deben hacer milagros de ingeniería para mantenerlos en movimiento, a veces a un alto costo monetario, los viejos automóviles Lada desatan pasiones en Cuba y constituyen el más visible legado de la era soviética en la isla. Por Andrea Rodríguez. 1000 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-ABUSO DE MENORES

LANSFORD, Pansilvania - Un análisis de The Associated Press de estadísticas oficiales indica que la pandemia del coronavirus desactivó la red que permite detectar abusos de menores en EEUU. Que las denuncias, las investigaciones y las intervenciones mermaron enormemente, con el consiguiente aumento en los riesgos que enfrentan las familias más vulnerables. Por Sally Ho y Camille Fassett. 1250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CORONAVIRUS-CHILE ELECCIONES

SANTIAGO DE CHILE - La oposición de centroizquierda en el Senado de Chile condiciona su apoyo a la propuesta del gobierno de posponer las elecciones previstas para abril, debido a la crudeza de la segunda ola de la pandemia, a la entrega de nuevos y mejores apoyos económicos a la mayoría de los chilenos. Por Eva Vergara.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - Ante el preocupante rebrote de casos de nuevo coronavirus en Argentina y la presencia de las variantes de Gran Bretaña y Brasil en el país, el gobierno del presidente Alberto Fernández aplica una serie de medidas que restringen la circulación y refuerzan los controles sanitarios. 490 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-MED EEUU-VACUNAS-ESTUDIO

NUEVA YORK - El primer vistazo del gobierno de Estados Unidos al uso de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo real encontró que su efectividad es casi tan fuerte como lo era en los estudios controlados. Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron 90% efectivas después de dos dosis, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por Mike Stobbe. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-ECO AMAZON-SINDICATO

NUEVA YORK - Cerca de 6.000 empleados de almacenes de Amazon en Bessemer, Alabama, deciden si desean conformar un sindicato en el mayor impulso laboral en la historia del gigante de compras en línea. Mucho está en juego para Amazon. Por Joseph Pisani. 630 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDO

AFR-GEN ABUELA OBAMA-DECESO

NAIROBI, Kenia - Sarah Obama, la matriarca de la familia keniana del expresidente estadounidense Barack Obama, falleció, confirmaron familiares y funcionarios el lunes. Tenía al menos 99 años. Mama Sarah, como le decían cariñosamente a la abuela de Obama, promovió la educación para niñas y huérfanos en su aldea rural de Kogelo. Por Tom Odula. 359 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-ECO ESPAÑA-AFRICA

MADRID - España lanza un esfuerzo diplomático el lunes en África, señalando al continente como una prioridad política con un plan ambicioso para crear lazos económicos e institucional más estrechos. 245 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-GEN ALEMANIA-EXTRANJEROS

BERLÍN - El número de extranjeros que viven en Alemania aumentó 1,8% el último año, la tasa más baja en una década, según cifras oficiales. 269 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUN-GEN CORONAVIRUS-OMS-CHINA

BEIJING - El contagio del nuevo coronavirus desde los murciélagos a los humanos a través de otros animales es la causa más probable de la pandemia, según el borrador de un estudio conjunto de la OMS y China sobre el origen del COVID-19. El documento considera “extremadamente improbable” que el origen fuera una fuga de laboratorio. Por Ken Moritsugu. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO

ASI-GEN INDONESIA-REFINERIA-INCENDIO YAKARTA - Más de 900 personas son desalojadas de una aldea debido a un gigantesco incendio en la refinería Pertamina Balongan, en la provincia indonesia de Java Occidental. Por Edna Tarigan. 224 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEPORTES

MUNDIAL-SUECIA EFECTO ZLATAN

SIN PROCEDENCIA - Dos partidos. Tres pases de gol. Seis puntos. El regreso de Zlatan Ibrahimovic al fútbol internacional ha sido hasta ahora un éxito resonante para la selección de Suecia, por más que el delantero del Milan no haya anotado goles en las victorias ante Georgia y Kosovo por las eliminatorias de la Copa del Mundo. Por Steve Douglas. 520 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MUNDIAL-ESPAÑA-PROBLEMAS

MADRID - Muchos dan a España como candidata a ganar la Copa Mundial del año que viene. El técnico Luis Enrique, sin embargo, se dará por satisfecho si derrota a la bisoña Kosovo el miércoles, tras dos actuaciones que dejaron mucho que desear en el arranque de las eliminatorias. “Sufrimos más con los equipos pequeños que con los grandes”, dijo el entrenador. Por Tales Azzoni. 520 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-GEN ESTRENOS DE LA SEMANA

SIN PROCEDENCIA - Los estrenos de esta semana incluyen música nueva de Demi Lovato y el enfrentamiento no de uno sino de monstruos súper famosos en “Godzilla vs. Kong” con Kyle Chandler y Millie Bobby Brown. En Netflix, Idris Elba encabeza el elenco de “Concrete Cowboy” sobre un adolescente que descubre el mundo de la equitación urbana. Y Rebel Wilson es anfitriona de “Pooch Perfect” un concurso de estiliastas de perros en ABC. Por The Associated Press. AP Fotos. 900 palabras.

HONG KONG-ARTE RESTRICCIONES

HONG KONG - La decisión de no mostrar una fotografía políticamente polémica en una exposición y de no trasmitir los Premios de la Academia por primera vez en décadas han creado preocupación sobre la restricciones de Beijing a la disidencia en las artes y los espectáculos de la ciudad. Por Zen Soo. 800 palabras. AP Fotos.

