La provincia de Buenos Aires vuelve a ampliar el plazo para negociar su deuda

Buenos Aires, 29 mar (EFE).- El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, anunció este lunes una extensión hasta el próximo 23 de abril del plazo para que acreedores privados adhieran a su oferta de canje de bonos de ley extranjera por 7.148 millones de dólares, mientras enfrenta demandas de pago en los tribunales de Nueva York.

"El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 23 de abril", dice un comunicado oficial.

"A pesar de la decisión de un grupo de acreedores de presentar demandas de pago en los tribunales de Nueva York, la provincia sigue comprometida a realizar una negociación de buena fe a fin de reformular los términos y condiciones de los bonos elegibles", agrega.

La semana pasada, un grupo de fondos demandó a la provincia de Buenos Aires por el impago de 204,8 millones de dólares en intereses devengados por emisiones de deuda, criticando que las autoridades bonaerenses no hayan querido negociar "de buena fe".

Según White & Case, la provincia de Buenos Aires dejó de desembolsar los pagos programados por los bonos emitidos "en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series de bonos", tanto en el monto principal de la deuda, de 7.100 millones de dólares, como en los intereses.

Los bonistas critican que las autoridades de la provincia bonaerense se hayan limitado en su opinión a ofrecer un retraso en los plazos con solo uno de los fondos acreedores GoldenTree y no con todo el grupo de bonistas.

El comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial difundido hoy señala que "el equipo económico de la Provincia que está llevando adelante el proceso de reestructuración de deuda está convencido de que el litigio en los tribunales no es el camino, porque no resuelve el problema de sostenibilidad de la deuda de la Provincia ni aumenta la capacidad de pago existente".

"Por eso la solución debe ser consensuada y compartida", afirma.

La provincia finaliza diciendo que "permanece abierta al diálogo con sus bonistas sobre posibles enmiendas a los términos de la propuesta establecidos en la invitación al canje de deuda, incluidos los informados en el comunicado emitido el pasado 21 de marzo".

NUEVA PRORROGA

La provincia de Buenos Aires lanzó su oferta de canje el 24 de abril de 2020 y desde entonces ha prorrogado el plazo de adhesión unas 14 veces, en medio de duras negociaciones con los acreedores, liderados por fondos de inversión.

La fecha límite anterior era la del 26 de marzo, pero la provincia, que está en cese de pagos desde mayo último, no logró llegar a un acuerdo con los bonistas.

Según informó el pasado 21 de marzo, había intentado negociar con GoldenTree, el principal acreedor de la provincia, y le ofreció eliminar la quita y un retraso en los plazos de pago, pero la oferta no fue aceptada.

Buenos Aires es una de las doce provincias de Argentina que han planteado el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo el propio país suramericano, en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia de covid-19.