Kenia.- Muere a los 99 años en Kenia Sarah Obama, esposa del abuelo del expresidente de EEUU Barack Obama

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Sarah Onyango Obama, tercera esposa del abuelo del expresidente estadounidense Barack Obama, ha fallecido este lunes a los 99 años en un hospital de Kenia, según ha confirmado la familia a los medios de comunicación del país africano.



La mujer, a la que Obama se refería cariñosamente como 'Abuela Sarah', ha muerto en un hospital de la ciudad keniana de Kisumu. Su hija, Marsat Obama, ha detallado que la mujer fue ingresada a primera hora del domingo tras un empeoramiento de su salud tras un infarto sufrido en septiembre.



"En septiembre sufrió un infarto y tenía problemas de azúcar en sangre", ha indicado, en declaraciones concedidas al diario keniano 'The Nation'. Asimismo, ha resaltado que la familia trabaja para que sea enterrada este mismo lunes en el cementerio musulmán de Kisumu.



El gobernador de Kisumu, Anyang Nyong'o, y el líder opositor keniano, Raila Odinga, han expresado ya sus condolencias a la familia y a la comunidad de Kogelo, de donde era oriunda Sarah Obama, quien encabezaba una fundación dedicada a dar oportunidades educativas a los niños.



Obama viajó en julio de 2018 a la ciudad de Kogelo, donde nació su padre, para inaugurar un proyecto social de la fundación de su hermanastra Auma Sauti. La visita fue la primera que realizó a la localidad desde 2006, cuando aún era senador.



Así, manifestó que su bienvenida por parte de su abuela --que no hablaba inglés y con quien se comunicaba a través de un traductor-- había sido muy acogedora. "Me encontré mucho más satisfecho que en cualquier hotel de cinco estrellas", agregó.



El expresidente nació en Hawái. Su padre, también llamado Barack Obama, nació en Kogelo y conoció a la que sería su segunda esposa y madre de Obama, Ann Dunham, cuando ambos estudiaban ruso en la Universidad de Hawái.