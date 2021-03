Jefa de CDC advierte ‘fatalidad inminente’ por aumento de casos

(Bloomberg) -- La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pidió a los estadounidenses que usen mascarillas y cumplan las medidas de mitigación para evitar la propagación del covid-19, y advirtió de una “fatalidad inminente” a medida que los casos, las hospitalizaciones y los decesos comienzan a aumentar nuevamente.

Rochelle Walensky, hablando en una conferencia de prensa el lunes, tuvo que contener las lágrimas mientras describía una serie de señales de advertencia y dijo que estaba asustada por una cuarta ola de casos de covid.

El promedio de siete días de nuevos casos de covid-19 llega a casi 60.000, un incremento de 10% frente a la semana anterior. Las hospitalizaciones también han aumentado, a aproximadamente 4.800 por día, en comparación con 4.600 una semana antes. Las muertes, un indicador rezagado, también han comenzado a subir nuevamente, señaló.

“Voy a reflexionar sobre el sentimiento recurrente que tengo de una fatalidad inminente. Tenemos mucho que esperar, muchas promesas y potencial de dónde estamos y muchas razones para tener esperanza, pero en este momento tengo miedo”, dijo.

“Lo que hemos visto durante la aproximadamente última semana es un constante aumento de los casos, ahora estamos en el rango 60 a 70.000”, señaló Walensky. “Cuando vemos ese repunte en los casos, lo que hemos visto antes es que las cosas realmente tienen una tendencia a aumentar y aumentar a lo grande”.

La doctora señaló que la trayectoria de Estados Unidos se ve “similar” a la de la UE hace unas semanas, antes de que se dispararan los casos. Pidió ayuda a funcionarios electos, líderes religiosos y otras personas influyentes. “Hago un llamado a cada uno de ustedes a hacer sonar la alarma, a llevar estos mensajes a sus comunidades”, dijo.

“No podemos darnos el lujo de no actuar. Por la salud de nuestro país, debemos trabajar juntos ahora para evitar un cuarto aumento”, señaló.

Levantar restricciones

Muchos estados están levantando las restricciones a niveles que los CDC no recomendarían, dijo Walensky. Hablará con los gobernadores el martes y les advertirá contra una rápida reapertura. También mencionó que un aumento en los viajes podría generar un alza en los casos.

Walensky ha sonado con frecuencia las alarmas ya que la disminución de los casos se estancó desde los niveles máximos de enero. Su petición del lunes es la más enérgica que haya hecho hasta el momento. EE.UU. se está apresurando a vacunar a los adultos a medida que se arraigan y se propagan nuevas variantes del virus, con la esperanza de que las inoculaciones aumenten antes de que una nueva ola cobre la vida de decenas de miles de personas más.

Walensky dijo que hablaba “no solo como su directora de los CDC, sino como esposa, como madre, como hija, para pedirles que, por favor, espere un poco más. Tengo muchas ganas de terminar, sé que todos quieren terminar, ya casi llegamos, pero aún no”, señaló. “Así que les pido que esperen un poco más, que se vacunen cuando puedan, para que todas las personas que todos amamos aún estén aquí cuando termine esta pandemia”.

