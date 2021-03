Investigan en Venezuela dichos sobre estrella de TV que falleció por covid-19

En la imagen, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Caracas, 28 mar (EFE).- La Fiscalía de Venezuela anunció este domingo que abrió una investigación contra dos comunicadores que calificaron como estafa una campaña de recaudación de fondos a beneficio de una estrella local de televisión y su padre, quienes murieron por la covid-19.

"Designado el fiscal 61 nacional para investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente por los sujetos Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes haciendo uso delictivo de las redes sociales calificaron de estafador a Dave Capella mientras este fallecía de covid-19", informó en Twitter el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.

El fiscal venezolano también acusó a Goncalves y Curró de ser "sicarios a sueldo" que se escudan en un programa para "linchar públicamente a sus semejantes sin importarles el luto y el dolor por el que puedan estar sufriendo".

Durante una edición de su podcast "Nos reiremos de esto", los comunicadores venezolanos Jean Mary Curró y Alex Goncalves expresaron sus dudas sobre la campaña iniciada para cubrir costos médicos a beneficio de Dave Capella y su padre, Ulisses Capella.

"De todo corazón espero que sea falso, espero que de verdad no sea una estafa, pero conocemos demasiados cuentos del personaje", dice Goncalves, en alusión a Dave Capella, al leer la noticia de la campaña de micromecenazgo que publicó un medio venezolano.

"Todo en mi dice que eso es una estafa", le acompañó luego Curró.

Pero tras la muerte de Ulisses Capella, de la que se informó la semana pasada, ambos comunicadores ofrecieron disculpas y señalaron que no calificaron a Capella como estafador, sino que dudaron que hubiera sido su familia quien inició la campaña de recaudación.

El material en el que Goncalves y Curró desestimaron la campaña cobró nueva relevancia este domingo, cuando se anunció la muerte de Dave Capella -quien trabajaba como animador del programa Portada's, de la televisión local Venevisión- tras no superar la covid-19.

"Dudar de un gofundme no me hace menos humana, por el contrario, todos dudamos constantemente de la información que llega a nosotros", dijo Curró este domingo en un comunicado.

"Pero hacerme eco de lo que estaban diciendo portales de chismes, sobre una posible estafa fue absolutamente desafortunado y si pudiera borrarlo lo haría sin dudarlo", agregó.

Goncalves, entretanto, señaló en otro comunicado que lamenta haber cometido el "error" de "tomar a la ligera una información basada en chismes de redes sociales".

No esta claro si Goncalves y Curró emiten su podcast desde Venezuela o si incluso residen en el país.

Ambos comunicadores ganaron fama cuando fueron copresentadores del late show Chataing TV, que dejó de emitirse a mediados de 2014 por "presiones" del estamento político, según denunció entonces el moderador principal del espacio, el periodista Luis Chataing.