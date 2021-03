Inglaterra vuelve a permitir las reuniones y el deporte al aire libre

London (United Kingdom), 12/01/2021.- People take exercise on Primrose Hill in London, Britain 12 January 2021. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 29 mar. (EFE).- Inglaterra permite a partir de este lunes las reuniones al aire libre, incluido en jardines privados, de hasta seis personas o dos hogares, así como los deportes en el exterior, en un nuevo paso de la desescalada comenzada el pasado 8 de marzo.

Entre otras medidas de relajación de las restricciones, también volverán a ser autorizadas las bodas con hasta seis personas, dentro de la hoja de ruta para salir del estricto confinamiento que Inglaterra vive desde el comienzo de este año y que mantiene cerrados, por ejemplo, todos los comercios no esenciales.

El Gobierno británico enfatiza la importancia de no celebrar todavía reuniones bajo techo, con un nuevo eslogan: Manos, Cara, Distancia y Aire Libre.

Inglaterra -el resto de regiones del Reino Unido, como Escocia o Gales, tienen su propio calendario de desescalada- levanta también la orden de quedarse en casa y permite los desplazamientos dentro del país, si bien mantiene la recomendación de trabajar desde casa mientras sea posible.

Pese a todo, el primer ministro, Boris Johnson, instó a todos los ciudadanos a mantener las precauciones, debido al aumento de casos en Europa continental y las nuevas variantes del coronavirus que amenazan el éxito del programa de vacunación británico, que ayer alcanzó la cifra de 30 millones de primeras dosis administradas.

En un mensaje con motivo de este nuevo jalón en la desescalada, Johnson mostró su esperanza en que hoy se abra un "gran verano británico del deporte" , al tiempo que llamó a todo el mundo a seguir respetando las reglas y a vacunarse en cuanto reciba la invitación a hacerlo.

El próximo paso del desconfinamiento se dará el 12 de abril, cuando se reabran las terrazas de pubs y restaurantes, así como los comercios y negocios no esenciales como las peluquerías.

Gales permitirá las vacaciones locales a partir del sábado, mientras que Escocia acabará con la orden de quedarse en casa el viernes, en otras hojas de ruta marcadas por las autoridades regionales.

El Gobierno británico confía en que gracias a su campaña de vacunación -que será interrumpida en abril debido a problemas de abastecimiento- el próximo 21 de junio podrá poner fin a la desescalada de forma completa.

Según las cifras difundidas este domingo, en las últimas 24 horas murieron 19 personas en el Reino Unido a causa de la covid, para llevar el total hasta 126.592, mientras que se confirmaron 3.862 nuevos contagios (ya son 4,33 millones desde el comienzo de la pandemia).