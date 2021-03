India limita festividad tradicional por aceleracion de epidemia de covid-19

Las autoridades indias limitaron este lunes la celebración de una de las mayores festividades hindúes, Holi, después de que el país superara los 12 millones de casos de covid-19, con topes registrados en Bombay, la capital financiera.

Esta celebración del Festival del Color, en el cual las personas se rocían con pigmentos variados, ha sido prohibida en varios estados, incluida la capital, Nueva Delhi, por el temor de que las aglomeraciones propaguen el coronavirus.

En Bombay, la policía patrullaba para asegurarse de que no hubiera concentraciones. No obstante, las restricciones no impidieron a muchos juerguistas reunirse en todo el país al son de tambores.

"Somos conscientes de que existe una pandemia, pero no podemos ignorar la voluntad de aquellos que quiere celebrar el festival de los colores", declaró el actor de televisión Debdut Ghosh, que hace campaña política para ser elegido por el estado de Bengala Occidental.

En Lucknow, en el estado de Uttar Pradesh (norte), la gente también se lanzó a las calles para celebrar Holi. "No hubiera salido si no fuera por esta festividad", indicó a la AFP un hombre setentón, B. K. Tiwari, portando una mascarilla salpicada de colores.

India constató este lunes 68.020 nuevos casos, un aumento significativo si se compara con menos de 9.000 casos cotidianos a principios de febrero. El país, con más de 1.300 millones de habitantes, ha franqueado la marca de los 12 millones de contagios.

bur-grk/tw/am/rbu/at/fio/age/mb